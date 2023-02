Myriam Hernández sorprendió con particular sueño que tuvo previo a la muerte de Felipe Camiroaga: “Tenía miedo…”

Una particular revelación realizó Myriam Hernández durante su visita al Buenas Noches a Todos, programa de TVN liderado por Eduardo Fuentes.

Durante la conversación, la cantante habló sobre diversos momentos de su carrera, y otros, más acotados a su su vida personal.

En este contexto, la artista nacional recordó un sueño que tuvo antes de la muerte de Felipe Camiroaga, quien falleció en un accidente aéreo junto a otras 21 personas en septiembre de 2011.

Según su testimonio, en una primera instancia ella estaba considerada entre las personas que formarían parte de ese viaje. “Yo iba en ese avión porque Felipe Cubillos siempre me invitaba a hacer algo por Desafío Levantemos Chile, y nunca podía por giras”, agregó.

“En un momento me dio una fecha y dije que no tenía ningún problema. Recuerdo que esa semana, no me había percatado que mi hijo Jorge tenía un viaje a España con su curso. Y justo mi esposo me pregunta por su maleta y le digo que me falta comprarle un par de cosas. Ahí me avisa que es ese viernes, el mismo día que nos íbamos a Juan Fernández, agregó.

La premonición de Myriam Hernández

Por esa razón, a última hora tuvo que decir que no asistiría al viaje. Asimismo, Hernández reveló que durante esos días también tuvo un sueño que la mantuvo alerta.

“Justo esa semana soñaba con un avión que se caía y tenía miedo por mi hijo y no le quería dar permiso, le conté a mi esposo eso porque cuando lo cuento no pasa”, explicó.

“Finalmente, pasa que a Felipe Cubillos le digo que no podré ir y me dice que para la próxima oportunidad. Nos bajamos del viaje, y dejando a mi hijo al aeropuerto, leí que el avión de Juan Fernández cayó”, explicó.

“Llegamos a la casa y tenía el estómago apretado porque yo sentí que era cierto. Mi esposo me dice ‘tranquila porque deben ser estas cosas estúpidas que escriben por Twitter’. Después vi las noticias y me puse a gritar porque sabía que nadie estaba vivo”, sentenció.