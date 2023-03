Chilena se vuelve la envidia de las redes tras subir una foto junto a Chayanne en zungas

Todo partió cuando Chayanne subió una imagen de una almohada con su figura, para luego preguntar a sus seguidores quiénes la tenían. “He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya”, escribió antes de recibir miles de comentarios.

Y entre ellos, uno destacó, el de una chilena llamada Jocelyn Corada. Ella subió una foto junto al cantante en persona y comentó: “Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con Chayanne en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño“.

“Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales, así que guardada como hueso de santo“, añadió después.

Sin embargo, la fotografía escondía algo que al parecer la misma Jocelyn Corada no lo notó. Y es que el artista puertorriqueño aparece en el registro con zunga, destacándose así su miembro viril. “Fíjate que nunca me había fijado en esa parte de la foto”, aseguró la chilena tras ver los tweets al respecto.

Mientras que, tras notar el impacto que había tenido su fotografía, señaló que nunca pensó “en el revuelo que causaría. Te lo juro. Para mí es un hermoso recuerdo. Él iba con su hermano y yo estaba con una amiga. Se sentó a conversar con nosotras. Muy agradable y simpático“.

Los comentarios y los memes

Poco después, empezó a llegar la ola de comentarios y memes a raíz de lo que se notaba en la zunga de Chayanne. “¿Ese lugar es peligroso? ¿O por qué va armado Chayanne?“, “Andaba trayendo el micrófono por si salía un concierto improvisado“, “Don Chayanne inscribió ese manguaco en el registro civil?“, fueron algunas de las tantas bromas que se hicieron.

Además de, “Con razón cuida un chingo la foto, y el Chayanne anda con el palo de selfies para todos lados“, “A esta foto la han cuidado mejor de lo que me cuidó mi mamá“, “Hoy sabemos que la humanidad no viene de África, viene de la tercera pierna de Chayanne“, entre otros.

Sin olvidar, una interesante reflexión de una usuaria de Twitter. “Chayanne es el papá de media Latinoamérica. Nosotros los inocentes hijos pensábamos que era por su cara y carisma, pero ahora ya entiendo a nuestras madres y su lujuria por Chayanne“, concluyó.

He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? manden su foto con la suya 😂 pic.twitter.com/vva4NC7Cyh — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) February 26, 2023

Ahora sí, ya más tranquilo 😌😏 pic.twitter.com/oR3X4UEHIj — Mauri (@SanieAlmatar) February 27, 2023

el chayanne del wasap pic.twitter.com/Pjily5AUcR — Philip 🇫🇮 (@IbarraFelipe) February 27, 2023

Ahora todo tiene sentido…😅 ¿Quién más piensa lo mismo? pic.twitter.com/th8m7fNqHj — Miss Gotas Nasales 👩🏾‍⚕️👂🏽👃🏽👅🦋🌺✨🇻🇪 (@NatyPastrano) February 28, 2023

El que tomó la foto pic.twitter.com/CfZpPGH2rN — Azael Castillejo (@AzaeelN) February 27, 2023

Estúpido y sensual Chayanne pic.twitter.com/c5LHUVNjcd — HombrePieInmortal (@InmortalPieVzla) February 27, 2023

Éste era el celular que había en 1996 y Chayanne siempre lo llevaba consigo… pic.twitter.com/9No7oYBxiP — Blackgold (@brauliomartin74) February 27, 2023

Diosito viendo los comentarios de todas estas mujeres impuras. pic.twitter.com/CCQ0uhpJdT — PatolínC (@Patocevall) February 27, 2023

El novio sacando la foto. pic.twitter.com/YagozExUFH — Diego Gómez (@DiegoleonardoG4) February 27, 2023

Toda la vida pensando que Chayanne se llama Elmer cuando en verdad era Elver… — Edi (@EdiGomezm) February 27, 2023

Por favor Chayanne, baja el arma que tengo familia — GreenD ⭐⭐⭐ (@catad0rde) February 27, 2023