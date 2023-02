Maca Tondreau apoyó entre lágrimas a Alfredo Alonso por críticas a Viña 2023: “Dejen que disfrutemos el festival”

Hace unos días se llevó a cabo la versión número 62 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, instancia que estuvo a cargo de Bizarro, productora de la que es dueña Alfredo Alonso, marido de Macarena Tondreau.

Bajo este contexto, y tras realizar un análisis de la parrilla del evento, la comunicadora le envió sentidas palabras al padre de Celeste, su hija más pequeña.

“Había mucha gente que decía ‘esta parrilla es como las hueas, el festival es malo’ (…) Lo que me da pena, y por qué me puse a llorar tan fuerte, uno puede decir ‘no me gusta’, pero llegar a hacer mierda a las personas que están produciendo un show porque no les gustó…”, dijo.

“Leía una cantidad de garabatos que sentí que no se merecían, porque los veía que no dormían nada. Eso es lo que me molesta”, agregó.

Asimismo, quien también es socia de Bizarro recordó su experiencia. “Opinemos, a mí me sacaron de la televisión por dar una opinión. Cómo voy a juzgar a alguien por eso, tendría que ser muy cínica. Amo que la gente dé su opinión”, indicó.

“Pero hay un grupo de personas, y sí me detengo en ellos, que se lucieron haciendo mierda las hueas. Y me da rabia, pena, verles las caras a todos ellos sacándose la cresta. Los he visto sufrir viendo cómo hacen mierda los shows”, aseveró Maca Tondreau sobre la labor de Alonso y Bizarro.

Por finalizar, Maca Tondreau fue enfática: “Hasta cuándo nos seguimos metiendo mierda, son pocos, pero puta que hacen desastres, daño. Guárdense su mierda, no es necesario. Dejen que disfrutemos el festival”.