“Le invito a dar la cara”: Carmen Gloria Arroyo paró en seco a tuitero por difamarla

Este jueves, Carmen Gloria Arroyo, “La Jueza”, le paró los carros en seco a un cibernauta que la criticó a través de redes sociales. Es más, la conductora de TVN lo llamó a “enfrentarse en tribunales”.

Todo comenzó cuando la cuenta de Twitter Ahlexxxx9 (@ahlexxxx9), la cual afirma pertenecer a un “cahuinero” que entrega “datos de Farándula y la política” disparara con todo contra la abogada en la red social.

“Mal carácter, abusiva y despectiva con quiénes trabajamos con ella. Así definen cercanos a Carmen Gloria Arroyo. Siempre quiere imponer lo que ella piensa, amenaza a todo el que le lleva la contraria. Es muy amiga de los jefes. Y está obsesionada con verse joven y linda”, manifestó dicho perfil.

Pero el tuitero no se quedó ahí y agregó: “En TVN se le teme, ya que a quiénes trabajamos con ella si algo no le agrada pide tu cabeza y si hablas te amenaza que es abogada y sales perdiendo tú. No es lo que vende por televisión. Es una mujer super insegura hasta de su relación amorosa. Actúa como PATRONA DE FUNDO”.

“Que tan cobarde…”

Como era de esperarse, estas palabras no le cayeron nada bien a Carmen Gloria Arroyo quien no esperó ni un segundo para responder al cibernauta.

“Que tan cobarde hay que ser para denostar, injuriar y enlodar desde el anonimato, que tan miserable se puede ser para inventar sin pudor una y otra cosa, en forma reiterada y por rrss. Le invito a dar la cara y mostrar sus pruebas!!!”, expuso “La Jueza”.

Pero la animadora de TVN fue más allá y al responderle a un seguidor, complementó señaló que el tuitero la acusó “sin ninguna fundamento ni prueba”.

“Ya me comentaron que busca fama con estas prácticas hace tiempo. Me encantaría tuviera la valentía de dar la cara y nos enfrentáramos en Tribunales”, repuso la abogada.