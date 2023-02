La funa por conducir a exceso de velocidad que le arruinó un millonario negocio a Marcelo Ríos

Todo comenzó el 24 de diciembre del año 2021, en Florida, Estados Unidos. Ese día, Thomas Frascone, un vecino del barrio Indian Beach en Miami, encaró a Marcelo Ríos conducir a exceso de velocidad. Este estadounidense se encontraba con su familia, cuando presuntamente vio al extenista manejar velozmente su Lamborghini.

Tras ello, se acercó al “Chino” Ríos y obstaculizó el ingreso a su domicilio. Fue en ese instante, después de que Frascone llamó al 911, que llegó el policía Justin Toler a la escena, en la que ambos vecinos discutían fuertemente. Según consignó La Tercera, producto de esto, Frascone recibió una advertencia policial por invasión de propiedad.

Sobre este caso, el policía Toler anotó: “Frascone informó que estaba en su patio delantero cuando observó que un Lamborghini iba a toda velocidad hacia el norte. Frascone, luego, subió a su automóvil y siguió al Lamborghini. Frascone confrontó al conductor del Lamborghini, Marcelo Ríos, sobre su exceso de velocidad”.

Luego, agregó: “Frascone estacionó su automóvil en el medio de la puerta principal de Ríos para que no se pudiera cerrar. Ríos golpeó la ventana de Frascone para preguntar qué necesitaba, pero Frascone se negó a hablar con él. Ríos le avisó a Frascone que quería que saliera de su propiedad”.

Posteriormente, Frascone fue a la estación de policías a exigir que se le borrara la advertencia por invasión de propiedad, ya que él afirmó que nunca ingresó. Lo que fue confirmado por los efectivos policiales, quienes revisaron los videos y le dieron la razón al estadounidense.

Sin embargo, las peleas no terminaron ahí. El 28 de diciembre hubo otro encuentro entre Frascone, Ríos y la policía, y casi por la misma razón. El vecino estadounidense alegaba que el extenista aceleraba cada vez que pasaba por su residencia. Lo que negó Ríos, quien señaló que no quería molestarlo.

La funa

Aburrido, y haciendo uso de la red social Nextdoor, el 6 de enero de 2022, Thomas Frascone redactó un largo posteo para denunciar las actitudes en la conducción del vehículo del exnúmero uno del mundo. Este texto, de unos cuatro mil caracteres, fue ampliamente difundido y logró cientos comentarios en poco tiempo.

“Para aquellos que se preguntan sobre el extremadamente ruidoso Lamborghini Huracán blanco (con pinzas de freno de color verde brillante) que ha estado usando nuestro vecindario como pista de carreras durante el último mes y medio, el propietario es el Sr. Marcelo Ríos“, escribió al comienzo.

Y prosiguió después: “En la víspera de Navidad, después de que Ríos pasara frente a mi casa a casi 70 MPH (mientras mi esposa y mi hijo de un año y medio estaban en el patio delantero), pasé por su casa para pedirle que por favor se detuviera. Estacioné al final de su entrada y bajé mi ventana y con calma le pedí al Sr. Ríos que por favor redujera la velocidad mientras estaba en el vecindario, por la seguridad de todos”.

“El Sr. Ríos inmediatamente se volvió hostil e hizo amenazas verbales, luego comenzó a golpear y patear mi automóvil cuando llamé al 911. Cuando llegaron los oficiales, dijeron que no podían hacer nada, porque no presenciaron nada (no pude grabar video con mi teléfono mientras también estoy en línea con el operador del 911)”, complementó enseguida.

Más adelante, denunció supuestas represalias de Ríos contra sus vecinos. “Ahora que el Sr. Ríos sabe que la policía está al tanto de sus actividades, está intentando tomar represalias contra el vecindario. Múltiples vecinos han informado que pasó conduciendo lentamente o se detuvo frente a sus casas y luego aceleró ruidosamente su automóvil“, expuso.

“Esto parece ser un intento de intimidar a aquellos de nosotros que le hemos dicho que ‘reduzca la velocidad’ en el pasado. El Sr. Ríos sabe donde vivo y ha estado haciendo esto de dos a cuatro veces al día, incluso temprano en la mañana y tarde en la noche, lo que ha estado despertando a mi hijo. Claramente, no tiene respeto por nadie más“, adicionó.

Los antecedentes que buscó Frascone de Ríos

Al final del posteo, Frascone hizo uso de Google para recabar información del extenista. “Es un extenista profesional que parece haber sido obligado a retirarse a principios de la década de 2000, después de una serie de arrestos, que incluyen agredir a un taxista y a dos policías en Italia, agredir a alguien en un bar en Ecuador (orinando sobre la víctima), atropellando a su exentrenador (Manuel Astorga) con un Jeep“, aseguró.

“Su exesposa testificó que él era abusivo y una vez la arrojó de un vehículo en movimiento“, añadió también, además de que contó que Marcelo Ríos tiene tres multas por conducir a exceso de velocidad.

La demanda por injurias y calumnias de Ríos

Producto de esta funa, Ríos habría perdido un millonario negocio con el que podría haber ganado 15 millones de dólares. Así, menos de una semana después, el 13 de enero de 2022, Ríos interpuso una acción judicial por injurias y calumnias en contra de Frascone.

En la argumentación de esta demanda, el extenista alegó un daño irreparable a su reputación y a su relación comercial e intereses. Y acorde a lo consignado por La Tercera, este millonario negocio era con la empresa de desarrollo inmobiliario Kapstones Holding, que estaba invirtiendo en el barrio del extenista.

Sin embargo, Marcelo Ríos reclamó que tan solo tres días después de la publicación de Frascone, Kapstones Holding lo marginó de los proyectos en India Beach. Y por ello, Ríos solicitó una compensación por daños y prejuicios de entre 7.500.000 y 15.000.000 dólares.

La defensa de Frascone

Ante la demanda de Marcelo Ríos, el abogado del estadounidense afirmó que esta “fracasa como cuestión de derecho, porque es una figura pública y, por lo tanto, no puede prevalecer ninguno de sus reclamos por difamación sin alegar y probar que Frascone actuó con malicia real, lo que Ríos no ha alegado”.

A su vez, la defensa de Frascone empezó a reunir reportajes, testimonios y todo tipo de antecedentes para ayudar a confirmar la supuesta condición de “conflictivo” de Ríos.

La declaración de Kenita Larraín

A raíz de esta caso, fueron citados diferentes figuras que han sido cercanas a Marcelo Ríos. Está el caso de quien fuera el preparador físico de Ríos, Manuel Astorga, y también el de su exesposa María Eugenia “Kenita” Larraín. De hecho, esta última realizó una declaración a favor de Marcelo Ríos.

La actual médium aseguró que nunca ha sido agredida por el extenista y aclaró el episodio del automóvil en el regreso a Chile en silla de ruedas en el 2005. “Marcelo nunca me empujó o tiró del vehículo mientras recogía a su hija en Costa Rica. Mis lesiones fueron simplemente causadas por el accidente automovilístico en sí“, testificó.

El juicio

En vista de que la extensión de este caso también afecta a Marcelo Ríos, sus asesores le hicieron una propuesta de acuerdo a Frascone. Pero la parte demandada no aceptó. De esta manera, el 9 de octubre del año 2023 se llevará a cabo el juicio en el que Thomas Frascone defenderá su postura.