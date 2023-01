Marcelo Ríos actualiza su estado de salud tras operarse: “Para llegar de la mejor forma a mi edad”

Recientemente, Marcelo Ríos volvió a estar bajo la lupa mediática, luego de que su exdiscípulo, el tenista chino Juncheng Shang, con quien solo duró dos meses de trabajo juntos, explicara por qué dejó de tenerlo de coach. El deportista asiático, quien hace poco había clasificado al cuadro principal del Abierto de Australia, no se llevó buenos recuerdos del extenista chileno.

“Fue irrespetuoso (…) Para mí y mi familia, lo más importante es ser una buena persona, respetar a los otros. Es lo más importante que quiero mostrar dentro y fuera de la cancha, y con Marcelo creo que no se estaba expresando aquello cien por ciento. Es una lástima que no haya funcionado“, dijo Juncheng Shang sobre Marcelo Ríos.

“Puede ser mi última exhibición”

Sin embargo, ante estas declaraciones, a diferencia de cómo ocurre habitualmente, el exnúmero uno del mundo no salió a responder. Y es que, para ese momento, todavía se encontraba en la parte más delicada de su operación en la cadera, tras la cual espera volver a la canchas. “100% recuperado“, comunicó después a través de su Instagram.

Más adelante, en un video, explicó el por qué de esta operación. “Para que los que no me conocen, soy Marcelo Ríos. Bueno, aparte de invitarlos a la exhibición en marzo con Álex Corretja, el 17, en el Gran Arena Monticello. Es para contarles un poco que mi recuperación por la cadera ya está en un 100%“, contó.

“Yo me operé hace cuatro meses, y estoy totalmente recuperado. Cosa que voy a empezar a entrenar mañana, ya preparándome para el 17 y llegar de la mejor forma posible a mi edad“, complementó después.

Finalmente, Marcelo Ríos señaló que “puede ser mi última exhibición, o una de mis últimas. Entonces ojalá podamos llenar el estadio. Y bueno, quedan todos invitados. Siempre me han apoyado y creo que esta no va a ser la ocasión en que no. Así que, muchas gracias, chao“.