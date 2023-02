Fue este martes 21 de febrero, que Pollett Dominique López dio a conocer su denuncia contra su expareja Piero Maza. La emprendedora utilizó su cuenta en Instagram para exponer la violencia intrafamiliar y su demanda contra el árbitro chileno, a quien le exige que firme su divorcio.

“Se tomó unas copas de más y sacó toda su agresividad (…) Pero la culpa fue mía por no haber denunciado. Por permitir que siempre la loca y enferma fui yo. Se acabó. Y esta clase de juez imparte justicia en los partidos de nuestro país. Piero Maza, dame mi libertad, dame mi divorcio“, expuso Pollett previamente.

“Hizo abandono de su hogar de un día para otro. Dejó de darle sustento a su hogar sabiendo que él era el sostenedor. Y además más de una ocasión sufrí violencia física y psicológica. Y ahora se niega a darme mi divorcio”, añadió después.

Lo último que subió Pollett al respecto

Horas después, Pollet López insistió en su denuncia contra el árbitro chileno. “¿Querías ser famoso? Ahora sí serás famoso, ¡real! Y no por una empanada. Cuatro meses rogándote que hiciéramos las cosas bien y pacíficas. Ahora, ¡o me rompo o me rajo!“, afirmó.

“Y si me eliminan alguna cuenta, voy a ir al Vaticano a pegar carteles. Si me pasa algo, fue por culpa de este promiscuo y agresor. ¡Todo quedará por evidencia en las redes!“, complementó enseguida.

Finalmente, Pollete López aclaró que es lo busca con su denuncia contra el árbitro Piero Maza. “¿Qué pido? Que me deje vivir en mi casa, a la que me trajo y luego me dejó tirada. ¡Y que me firme el divorcio! El resto que se lo anote en las tarjetas“, cerró.