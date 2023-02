Richard Belzer, actor de “La Ley y el Orden: SVU”, muere a los 78 años

Richard Belzer, actor, cómico y escritor conocido por protagonizar Law & Order: Unidad de víctimas especiales, falleció a los 78 años.

Belzer murió en su casa de Bozouls, en el suroeste de Francia. El antiguo guionista de Late Show with David Letterman, Bill Scheft, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter. “Tenía muchos problemas de salud, y sus últimas palabras fueron: ‘F— you, motherf—er'”, dijo Scheft.

Belzer tuvo algunos sustos de salud en el pasado, sobreviviendo a un cáncer testicular en 1983, que finalmente inspiró su especial de comedia de HBO de 1997 Another Lone Nut.

“El detective John Munch de Richard Belzer es uno de los personajes icónicos de la televisión“, dijo en un comunicado Dick Wolf, creador y productor ejecutivo de Law & Order: SVU. “Richard aportó humor y alegría a todas nuestras vidas, fue un profesional consumado y todos le echaremos mucho de menos“.

Belzer se retiró como regular de Law and Order en octubre de 2013, después de 22 temporadas y más de 230 episodios.

Su personaje del detective Munch tiene actualmente el récord del personaje de ficción que ha aparecido en más series de televisión. En total, Belezer interpretó a Munch en nueve series, en cinco cadenas, desde su debut en 1993.