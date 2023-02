Joseph Rivas, o más conocido como “Chico Eléctrico”, se llenó transversalmente de cumplidos tras su paso por la Gala del Festival de Viña del Mar 2023. El joven tiktoker, que se creó una cuenta en dicha red social para enfrentar su enfermedad, estuvo recientemente en Sígueme y te sigo, donde conversó sobre su condición.

Así, el Chico Eléctrico contó cómo cambió su vida cuando sufrió una inflamación cerebral que le descubrieron tras realizarse varios exámenes. Una que primero partió como unos temblores casi imperceptibles, hasta que luego parecía, según sus palabras, como si tuviera cortocircuitos en todo su cuerpo.

“Yo antes era muy inocente. ‘La vida va a ser perfecta, voy a crecer’, y mi enfermedad fue un golpe total. En mi vida todo se vino abajo, el colegio (…) Al principio pasé por cinco psicólogos, no me podían dar pastillas por mi condición. Y ahí empezó lo peor“, recordó Joseph Rivas.

“Hasta llegar al punto más bajo y de arriba me mandan una señal (…) Yo llegué a un punto, y esto es fuerte, en que yo me iba a suicidar. Iba a acabar con mi vida porque me humillaron. Había pasado una humillación por alguien quien con sus amigos me trataban como que yo les daba asco por mi condición“, añadió después.

“Me llevó al punto más bajo”

Tras ello, el joven expuso cómo fue ese duro momento. “Eso me llevó al punto más bajo, porque ya me habían dicho ‘probablemente te mueras y quedes parapléjico’, o sea, un neurólogo. Así que, el punto fue cuando yo estaba ya en una carretera. Los autos pasaban y quería que fuera rápido. Me iba a tirar a una camioneta“, reveló.

Sin embargo, algo ocurrió, que a Joseph le hizo cambiar de opinión. “Yo obviamente iba mirando el suelo, pensando con miedo ‘en qué pasa’ y todo. Y cuando voy mirando el suelo y ya estaba listo, veo un billete, 10 lucas. Y yo ahí digo,’ si esto no es Dios no sé qué es’. Me dio una sensación de esperanza, de paz“, afirmó.

Finalmente, Chico Eléctrico señaló que “desde ahí dije ‘saben qué, voy a empezar a subir videos, y si alguien quiere salir conmigo y si les gusta bien, y si no, no importa’“.

Atención

Ante cualquier problema de salud mental, puedes comunicarte con Salud Responde al teléfono 600 360 7777, opción 1. También puedes ingresar al portal SaludableMente del Hospital Digital del Ministerio de Salud, con el fin de conseguir ayuda.

También hay distintas organizaciones de prevención y posvención del suicidio como la Fundación Todo Mejora, Sol para la confianza, Fundación Míranos, Fundación Efecto Mariposa, Fundación Katy Summer, la organización Vincular, la Clínica de Duelo, el Centro de Atención Psicológica, Así Canta el Amaranto y la Fundación José Ignacio.