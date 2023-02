“Te gustan los viejos”: Angélica Sepúlveda frenó sin filtro a usuaria por criticar su relación con galán turco

Tal y como mostró en sus redes sociales, Angélica Sepúlveda empezó el 2023 en compañía de Gürsel, su pololo turco, lo que causó gran sorpresa entre sus seguidores, todo esto luego del término de su relación de pareja el año pasado.

Sin embargo, al parecer las cosas no andan muy bien por estos días, esto tras una publicación que Angélica realizó en su cuenta de Instagram.

“Muchos me preguntan que pasó con Gürsel, dónde está, si aún somos pareja, si somos amigos especiales. Estoy enamorada, pero me vine enojada de Brasil con él“, añadió Sepúlveda.

“Conmigo es todo o nada. Mi carácter nunca será el de una mujer sumisa que sigue al hombre y le hace el amén y sonrisita en todo. Les comento eso para que no me sigan preguntando más“, explicó.

Asimismo, la exchica reality dijo “todas las parejas tenemos desacuerdos y se solucionan, el amor no se acaba por eso mientras haya respeto, lealtad, compromiso y libertad. Cualquier cosa se la preguntan a él”, avisó.

Angélica Sepúlveda le respondió a usuaria

Entre los comentarios de la publicación, Angélica recibió una réplica, que no dudó en responder, fiel a su característico estilo.

“Son más guapos los turcos de las teleseries y te gustan los viejos“, le dijeron.

“Comentario nivel básico. Cuando no tengas algo interesante que decir, callar es lo correcto”, comenzó diciendo.

“Si no es la edad, es el color de piel, estatura, billetera, etc. Me enamoré de él por lo bondadoso, leal, sincero, apasionado, alegre, apañador y solidario que es. Me da lo mismo que sea turco, viejo o como quieras llamarlo“, sentenció.