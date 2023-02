Durante los últimos se ha confirmado quiénes van a ser los integrantes de la nueva temporada de Aquí se baila. El emblemático programa de danza de Canal 13 no dejado de sumar estrellas de la coreografía y de la televisión chilena. Sin embargo, recientemente, una de las participantes debió bajar su participación.

La actriz Daniela Nicolás anunció su salida. “Ya que ha salido en algunos medios de comunicación y he recibido mensajes preguntando qué pasó, aquí les cuento todo. ¡Ser parte de Aquí se baila era algo que siempre había querido hacer en mi carrera! El año pasado me llamaron, pero no pude estar, ¡y este año era el momento!“, expresó al comienzo.

“Acepté súper emocionada y al mismo tiempo ansiosa porque era un gran desafío para mí. Y los que me conocen saben que soy súper esforzada y perfeccionista, así que iba a dar la vida por el programa. En el primer día de ensayo me presentan a mi coach Constanza Azúa y a mi pareja de baile Diego Ignacio, ¡y fue amor a primera vista!“, añadió después.

La lesión

Todo iban bien, hasta que la actriz y modelo se lesionó. “Ensayos full, ¡y tiempos libres de puro amor y cariño! Son unos secos, ¡pero es que a otro nivel! El lunes pasado estábamos terminando el ensayo y sentí un dolor en mi costilla, pero nada grave“, afirmó.

“Así que llamamos a nuestro querido paramédico Edward, que está con nosotros en todos los ensayos, para que me revisara“, añadió después.

Y siguió con los ensayos. “Hasta ahora nada grave. Pero como Dieguito además de bailarín es enfermero, me dijo que, ‘aquí no teníamos tiempo que perder porque es baile de alto rendimiento’, así que me aconseja que exagere y fuera a urgencia. Fui y no me encontraron nada, así que seguimos ensayando, pero cuidándome“, explicó.

La dolencia se agravó y resultó ser una fractura

No obstante, de repente todo se complicó. “Conny, Dieguito y Edward súper pendientes 24/7 para lograr que el dolor pasara pronto. Pero el jueves estábamos ensayando y en un lift suena un ruido súper fuerte en el lugar donde me dolía y ahí supimos que era grave. No me caí ni estábamos haciendo algo difícil”, recordó.

“Edward me atendió en el momento, pero ya no me podía mover. Así que volví a ir a urgencia y nos dan la triste noticia de que me había fracturado una costilla, imposibilitándome seguir en la competencia. Creen que el lunes me la había fisurado y terminó de quebrarse el jueves”, complementó enseguida.

Tras ello, la expanelista de Más Vivi que nunca, no pudo ocultar su tristeza. “Les juro que lloré horas ese día. Lloramos todos. Fue súper triste porque estábamos dándolo todo y el sueño de estar en el programa se acababa. La producción del programa se portó un 7 conmigo y me apoyaron en todo”, manifestó.

Finalmente, Daniela Nicolás señaló que “ahora me estoy cuidando full junto a mi familia que me está acompañando y espero de todo corazón poder volver en el futuro. Les agradezco sus mensajes de preocupación y cariño. Esto no se acaba aquí, estoy segura“.