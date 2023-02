“Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos”, así anunció Simón Oliveros su salida de Mega. El notero que se hizo conocido por sus coberturas en Meganoticias y en Mucho Gusto, dejó el canal tras 12 años para arribar a TVN, donde será parte de Buenos Días a Todos.

Al respecto de su llegada a la señal estatal, Oliveros señaló en conversación con LUN que “primero lo atractivo de la oferta de TVN, donde me voy a poder desarrollar porque el rótulo que llevo es de periodista/conductor. Entonces voy a poder hacer cosas en conducción más allá de lo que se hace en los matinales”.

“Y segundo, sentí que cumplí una etapa en Mega, porque no tenía muchas cosas más que hacer. Una vez que me sacaron de Meganoticias amanece, quedé en lo mismo que hacía hace cinco años. No había la posibilidad de seguir creciendo en lo que yo quería, que es la animación sin dejar la calle”, complementó después.

Tras ello, el periodista afirmó que fue un factor importante el fin de su participación en el noticiero matutino de Mega. “Fue un detonante dejar de hacer el Meganoticias amanece, que era un programa que me gustaba mucho. Donde lo pasaba bien, que tenía mi lenguaje y al que le estaba yendo bien“, afirmó.

“Pero fue una decisión editorial y cuando uno trabaja en prensa, tiene que aceptarlo nomás“, añadió enseguida.

“Es como terminar el colegio y salir de casa”

Más adelante, contó como se tomó la oferta del canal estatal. “Después de eso, justo llegó la oferta de TVN. Y dije, ‘ya, creo que es el momento de probar en otro lado’ (…) Es como terminar el colegio y salir de casa. Tuve hartas oportunidades en Mega, algunas se consolidaron y otras no. Llegó el momento de apostar por lado“, declaró.

Posteriormente, Oliveros reveló como fue la reacción de Mega. “Dije ‘tengo una oferta’ y me dieron ‘muchas gracias’. Tampoco hubo un afán de retenerme en el canal, hay que decirlo (…) Fue un ‘que te vaya bien’ (…) Es que cumplí una etapa. Yo creo que salí en el momento adecuado para mí y para ellos”, dijo.

“Es que no di espacio para negociar mucho. Renuncié personalmente y no quería negociar. Tampoco puse la oferta que tenía sobre la mesa. Yo diría que había una convicción, de ellos y mía, que mi etapa en Mega había culminado. Ya había dado todo lo que podía dar”, adicionó luego.

Finalmente, Simón Oliveros manifestó estar preparado para su debut en TVN y en su emblemático matinal Buenos Días a Todos. “Parto con todo. Mañana (hoy, martes) hay una presentación, el miércoles parto y luego voy a la Gala y después a Viña“, cerró.