En el último episodio de Juego Textual, el protagonista fue Leo Caprile. El exconductor de Chilevisión, TVN, La Red y Canal 13, habló de su trayectoria televisiva junto con Sergio Lagos y las panelistas. Una instancia, en la que afirmó haber visto maltrato en los canales en los que estuvo. De hecho, puso como ejemplo la misma exestación católica.

“En este mismo estudio o en el de al lado, no recuerdo bien, yo vi abuso, de esa televisión antigua. Había abuso, había nepotismo, había prepotencia… Maltrato. Alguien te hacía así, ‘¡fuera!’, y te echaba. Había directores y productores que eran unos hijos de… Que les gustaba castigar a la gente“, dijo al comienzo.

“Hoy día, eso es imposible. Hoy día tú levantas la voz, pones una denuncia. Eso hoy día es impracticable. Yo tomé la lección al revés, como es en el judo. Tomas la fuerza del rival y lo lanzas lejos“, complementó después.

Tras ello, ejemplificó con un querido rostro de Canal 13, quien la pasó mal durante esos tiempos. “Un gran amigo mío se llama Martín Cárcamo y Martín cuando era pollo lloró conmigo. Le di consejos, lo apañé y él me escuchó. Y él todo el tiempo se acuerda de eso. Y lo digo con orgullo“, contó.

Leo Caprile y su amistad con Sergio Lagos

Además, de que reveló que también vivió una situación semejante con Sergio Lagos en sus inicios, a quien igualmente apoyó y forjaron una fuerte amistad. “Lo mismo me pasó con Sergio. Un buen consejo. El que está arriba no saca nada si no deja algo“, declaró.

Posteriormente, en respuesta, Sergio Lagos manifestó el respeto y el cariño que siente por Leo Caprile. “Para personas como yo, que somos un poquito más jóvenes, eres un referente. Eres una persona que cambió los conceptos. Sí, tal vez hicimos excesos todos en el aprendizaje, pero lo que ustedes hacían…”, expresó.

“Cambiarle el nombre, ‘Casi en serio, el matinal de la tarde’, era una genialidad“, añadió después.

Finalmente, sobre Leo Caprile, Sergio Lagos señaló que “para mí, el principal referente de las personas que yo admiro y quiero, y por supuesto, le tengo un cariño entrañable, es este caballero“.