“Yo a la tele voy a sacar plata”: Leo Caprile habla de su lejanía de los medios de comunicación

En el Ciudadano ADN continuamos con la celebración de los 100 años de la radio en Chile junto al locutor Miguel Davagnino, quien conversó con el icónico comunicador nacional, Leo Caprile.

El también animador relató su historia con la radiofonía nacional y su lejanía con la TV chilena, que dio paso a su nuevo emprendimiento: convirtió su hogar en Curacaví en un centro de eventos.

“Acá con la familia desarrollamos una nueva actividad que me permitió alejarme de los medios que me tenían un poco cansado, no porque sean malos, sino por la rutina. Trabajar en la radio Corazón por una década no te permite cambiar nada y yo soy busquilla, movedizo y eso me hizo primero dejar la tele y después la radio definitivamente”, expresó.

Un ADN radial

En esa línea, Leo Caprile afirmó que su relación con la radio viene en su ADN, puesto que su padre, Luis Caprile, fue un reconocido locutor de la región de Valparaíso.

“Tengo en mis primeros recuerdos a mi papá levantándose a las 4 a.m. para tomar un tren de Limache a Viña para transmitir en la Radio Minería”, expresó el animador.

“Mi viejo tenía una energía tremenda en el micrófono, era una metralleta que daba la hora, informaba, hacía bromas. Era un tipo muy preparado y culto”, agregó.

Respecto a cómo inició su trabajo en la radio, Leo Caprile reveló que fue algo fortuito. “Yo llegué por un amigo que me llevó de las mechas. Yo estudiaba diseño y un compañero era fanático de la radio y cuándo se dio cuenta de que era el hijo del Lucho Caprile dijo llévame a la radio, donde me conocía todo el mundo”, describió.

“De repente nos sumamos a una reunión en la radio (Agricultura de Valparaíso), yo tenía un negocio de cintas magnetofónicas, de discos y pensé que era por eso y cuando nos sentamos y nos atiende el gerente, nos dice ‘cuénteme, cuál es el programa que quieren hacer’ y le inventé un programa, ‘Disco magazine’ y nos dice, ‘me gusta parten el domingo’ y partimos”, comentó.

Tras esto, al entonces joven comunicador le ofrecieron un contrato, para posteriormente cambiarle el turno y asignarle la lectura de noticias con los grandes de la estación radiofónica.

¿Regreso a los medios?

En ese sentido, consultado si volvería a la radio, Leo Caprile afirmó: “Uno se acostumbra a cierta libertad. Tengo 63 años e hice 42 de radio y la pandemia cambió la vida de muchos, entre otros yo”.

“Hacer radio tiene una suerte de rutina tan marcada, hay que llegar a la hora, vivo en el campo, entonces es el momento para dejar el espacio a otros, no es necesario que vuelva, a no ser que me permitan trabajar desde mi casa, que me permitan horarios cómodos. Yo ya hice la parte dura”, precisó el comunicador.

“Si algo me saca de acá creo que lo voy a odiar y como no quiero odiar a la radio, prefiero esperar la oportunidad de hacer algo desde acá, un pódcast puede ser un territorio en el que pueda incursionar”, complementó.

Finalmente, respecto a su participación en la televisión, Leo Caprile fue tajante y expresó: “A la tele me invitan y yo voy a sacarle plata. La tele me carga, me aburrió”.