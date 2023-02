“¡Cómo yo voy a ser facho!”: Pablo Chill-E aclara polémica sobre origen de su tatuaje

El artista urbano Pablo Chill-E tuvo que salir a dar explicaciones por la polémica que generó en las redes sociales la difusión de una imagen de uno de sus tatuajes en la espalda.

Y es que el cantante tiene tatuada una moneda de $10 que fue creada durante la dictadura de Augusto Pinochet y representaba la “libertad contra el marxismo”, por lo que algunos comentarios lo tildaron de “facho”.

Ante esto, el “Shishiboss” busco aclarar el origen del diseño a través de su cuenta de Instagram: “Oye, para esa estupidez que anda circulando en Twitter de que la gente está especulando que yo puedo ser facho porque tengo tatuada una moneda en la espalda… yo ahora les explico que me la tatué sin saber la historia de la hu.., por mera ignorancia”.

“¡Cómo yo voy a ser facho!”

“Mis acciones, mi forma de ser, ustedes ya la han visto, ¡cómo yo voy a ser facho! Tampoco soy comunista, no soy ninguna hu.., yo no estoy ni ahí con la política cu…”, enfatizó.

El cantante de Facts aseguró que “ahora en breve me la voy a tapar” y comentó que “la razón por la que me la hice fue más que nada porque representa la libertad. Yo en ese tiempo no tenía idea de que la había sacado Pinochet y que era por la liberación del comunismo y no sé qué”.

Por último, Pablo Chill-E especificó que su tatuaje dice “República de Shishi” en vez de República de Chile . “En breve me la borro sí, quedé loco yo igual”, recalcó.

A continuación puedes ver la imagen del tatuaje: