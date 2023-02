Se unió al gremio esotérico: Sebastián Badilla cuenta por qué comenzó a dedicarse al tarot

Un invitado especial tuvo el espacio No te duermas, el programa de trasnoche de Canal 13: el cineasta Sebastián Badilla mostró su nueva faceta como tarotista y respondió las preguntas del público, principalmente femenino, pasadas las cinco de la mañana y en vivo.

En medio de sus lecturas, el realizador habló de su nueva película, Eternamente Adolescente, que está conectada con su ópera prima El Limpiapiscinas, que se estrenó en 2011. El mismo Badilla la protagoniza, personificando a Pablo Silva, su símil, un actor fracasado que debe volver a la casa de sus padres.

Su búsqueda vocacional se ve interrumpida con la llegada de su sobrina Lourdes, una adolescente con la que vivirá distintas aventuras, que también influirán en una introspección en clave comedia.

Su nuevo rol: Seba-tarot

Durante el desarrollo del guion, Sebastián Badilla comenzó a sumergirse en el mundo del esoterismo. “Es una película divertida, una comedia romántica, donde también se habla del tarot. Gracias a la película, empezamos a estudiar para incluirlo en el guion y después me convertí en Sebatarot“, contó el cineasta.

De hecho, confesó que le gusta el formato trasnoche para recibir consultas del público. “Estoy acá ya como tarotista en programas de la madrugada, me gusta eso. Es que en la madrugada, la gente tiene la confianza de preguntarle al tarot“, afirmó.

“Me pasa sobre todo que los hombres no confían en el tarot. Se lo he leído a hombres o amigos, como que no cuentan las cosas, se sienten subestimados o intimidados con el tarot. Pero con las mujeres pasa que tienen más confianza”, agregó el realizador.

También habló de su vida personal: será papá en abril junto a su polola, Mariana Bogado. “Lo anunciamos después de los tres meses, porque antes siempre hay un riesgo de pérdida, lo tuvimos guardado, lo sabíamos sólo mi polola y yo, en mi familia no sabía nadie”, contó.

Y narró la forma que eligió de revelar la feliz noticia. “Justo coincidió que, para el día de mi cumpleaños. era el cuarto mes. Entonces lo que hicimos con Mariana fueron unos libritos de caricaturas, hice toda la historia de amor y al final salía la ecografía del bebé“, reveló Sebastián Badilla.