“No creas todo lo que lees”: Britney Spears responde ante rumores sobre que familiares buscarían intervenirla

Fue TMZ el primer medio en asegurar que cercanos a Britney Spears buscaban realizarle una intervención al estar preocupados por su bienestar. Tras ello, se sumaron People, Page Six y E! Online, con reportajes similares sobre este intento de los seres queridos de la cantante para ayudarla con apoyo de médicos.

Y es que incluso, TMZ se contactó con una fuente cercana de la ídola pop que manifestó una grave preocupación sobre su estado de salud. “Me temo que ella va a morir“, le dijo al medio esta persona que está en contacto regular con la artista. Una fuente, que como la de los demás medios, es anónima.

Más adelante, TMZ también señaló que “la gente alrededor de Britney se ha alarmado por su comportamiento errático y volátil. Nos dicen que está tomando medicamentos que la ‘excitan’. Nuestras fuentes dicen que ha estado ‘perdiendo los estribos’ con mayor regularidad y que no está tomando los medicamentos que la estabilizan“.

Luego, agregó: “Nuestras fuentes dicen que su agente alquiló una casa en el área de Los Ángeles durante varios meses. Y el plan era llevar a Britney desprevenida a la casa, donde estarían presentes su esposo Sam Asghari, su gerente, un intervencionista y médicos, en un intento de convencer de que ella necesitaba ayuda”.

“Nos dijeron que el plan era que Britney viviera en la casa alquilada durante 2 meses mientras recibía tratamiento médico y asesoramiento psicológico“, añadió el medio estadounidense después.

La respuesta de Britney Spears

Fue la misma cantante aludida la que, posteriormente, a través de una publicación en Instagram negó los rumores divulgados por los medios anteriormente mencionados. “Me enferma el estómago que incluso sea legal que la gente invente historias de que casi me muero… ¡Quiero decir que en algún momento ya es suficiente!“, escribió.

Además, Britney anunció las medidas que planea tomar al respecto. “Probablemente, tendré que dejar de publicar en Instagram, porque aunque disfruto haciéndolo, ¡obviamente, hay mucha gente que no me desea lo mejor! Sinceramente, no me sorprende para nada… ¡De nuevo hago lo mejor que puedo!“, afirmó.

Finalmente, Britney Spears recordó que “nuevamente, la tutela terminó hace casi un año… No amigos, no es 2007. Es 2023 y estoy haciendo mi primera lasaña casera en casa. ¡Finalmente, conseguí que mi chimenea funcionara en mi sala de estar! Como lo dice mejor mi esposo: ¡no creas todo lo que lees!“.