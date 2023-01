Desquiciada y hablando en otro idioma: Britney Spears protagonizó tenso escándalo en restaurante

No ha estado en el mejor momento de su carrera. De hecho, Britney Spears es blanco de los cuestionamientos a su salud mental hace rato.

Y el episodio ocurrido en Los Ángeles la noche del viernes no ayuda en la tarea de pensar que la princesa del pop está bien. Y cuerda.

Es que la blonda protagonizó un momento de lo más maniaco y escandaloso en un restaurante donde estaba junto a su esposo Sam Asghari.

Un hecho que se desató luego de que la cantante se perturbara con los cientos de flashes en el lugar, situación que la descompensó.

Así, el minuto de locura fue relatado por sitios como TMZy El Universal de México.

“La gente sacó sus celulares y comenzaron a fotografiar a Britney, cosa que irritó mucho a la intérprete”, indicaron.

Y agregaron que “el tenso momento provocó que Spears comenzara a enojarse y a hablar sin sentido… la artista de 45 años tuvo una actitid “maníaca”, gritando y hablando galimatías, es decir, un lenguaje difícil de comprender por la impropiedad de las frases o por la confusión de las ideas”.

Incluso, en TMZ compartieron una imagen de la rubia sola en la mesa, ya que tras esto su marido decidió salir del lugar.

Todo un escándalo en el que Britney Spears se ve nuevamente envuelta, acrecentando los rumores de que su salud mental no estaría nada de bien.

Britney Spears caused a scene Friday night at an L.A. restaurant … the pop star had a bizarre meltdown, prompting her husband to storm out. https://t.co/WAhQ3PX6uS

— TMZ (@TMZ) January 14, 2023