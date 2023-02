El estelar más conocido de Reino Unido, The Graham Norton Show, tendrá como invitado a Pedro Pascal en su próximo episodio la noche del 24 de febrero.

El actor chileno, que se encuentra en su mejor momento tras su debut en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), llegará al capítulo 19 del talk show más visto en Reino Unido.

Según confirmó la cadena BBC también figurarán invitados como: Dame Helen Mirren, Sir Patrick Stewart, Ariana DeBose y la cantante Freya Ridings.

Cabe destacar que Pedro Pascal lleva varios años de carrera en el cine y la TV, se lució en series como The Mandalorian (2019) y también fue parte de los personajes secundarios de Game Of Thrones.

Así mismo, este año volvió a impulsar su fama con el estreno de la serie The Last Of Us, lanzamiento que se convirtió en un éxito y se posicionó en el segundo estreno más visto de HBO Max.

Esta visita a The Graham Norton Show se suma a las presentaciones de Pedro Pascal en el late de Jimmy Fallon y en Saturday Night Live.