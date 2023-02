“Ahora tengo una cicatriz que cuenta esta historia”: Loreto Aravena celebra su mejora tras ser mordida por araña de rincón

“Veo mi pierna así y sufro“, expresó Loreto Aravena cuando mostró el resultado de una mordida de araña de rincón a fines del año 2022. La actriz posteriormente contó que a raíz del tipo de herida, por recomendación médica le prohibieron mojar la zona afectada.

Sin embargo, cuando esperaba quedarse sin piscina ni baños en la playa en este verano, su herida sanó antes de lo esperado. “Es probable que no toque el mar ni me meta al agua este verano porque está contraindicado con la herida que tengo“, dijo Loreto a Pagina 7 en enero. No obstante, le fue mejor de lo esperado.

“¡Estoy feliz! Por fin, después de poco más de 3 meses, la herida que me dejó la mordida de araña de rincón del 30/10/2022, ¡se ha cerrado completamente! Hace poco más de 1 mes encontré aceite ozonizado y comencé a curarme solo con eso. Buscaba evitar el injerto, ¡y lo logré!“, escribió en una publicación en Instagram.

“La piel que salió es de buena calidad y la herida granuló de modo que no quedó una hendidura. Ahora tengo una cicatriz que cuenta esta historia y que seguiré cuidando… Hoy volví a meterme al mar, a ducharme con la pierna abajo, ¡a dejar de usar parche!“, complementó después.

Destacó la ayuda de su familia

Más adelante, la actriz agradeció a quienes le apoyaron con el tratamiento de su herida. “Gracias a todas y todos quienes preguntaron constantemente por mí por este medio y con sus DM. ¡Y al doctor José Ramón Rodríguez que me aceptó con mis terapias alternativas! ¡Y a toda mi familia linda por el apañe!“, indicó.

Finalmente, Loreto Aravena señaló que especialmente agradece a su “madre Hilda Soto Pardo que me hizo curaciones. A mi hermana Natalia Aravena y su medicina china. ¡Y a Ema y #barbitadenube por ser tan pacientes conmigo! ¡Les amo! (¡Sí, el agua estaba súper fría pero exquisita! Y Ema hizo las fotos y videos, ¡seca mi nena!)”.