No podrá bañarse: Loreto Aravena da cuenta de las horrendas secuelas tras mordida de araña de rincón

Loreto Aravena sufrió una horrenda picadura de araña de rincón en octubre pasado. Una que, hasta ahora, le significa graves secuelas.

Así lo contó la actriz al medio Página 7, donde comentó parte del calvario que ha sufrido tras, milagrosamente, salvarse del peligroso veneno.

“He hecho todo y de todo para curarme, pero es un proceso súper lento. Al final del día es solo tiempo, pero es justo lo que nos falta a los seres humanos en general”, dijo.

Y agregó que, por ejemplo, no ha podido retomar la rutina deportiva que acostumbraba hacer, que incluía ejercicios y yoga.

Loreto Aravena y su recuperación

La protagonista de Soltera Otra Vez indicó que “las proteínas de mi cuerpo están concentradas en la cicatrización. El problema es que fue profundo, con harto veneno, y eso complica más las cosas”.

La gravedad del hecho incluso generó que la intérprete lleve “dos meses bañándome con la pierna en alto”.

Incluso, reveló que no podrá disfrutar con todo de la época estival. “Es probable que no toque el mar ni me meta al agua este verano porque está contraindicado con la herida que tengo”, confesó.

“Los doctores que me han visto me dijeron que no me metiera al agua este verano, lo que es bien heavy porque soy una persona amante del agua, del mar, tengo mi programa sobre las caletas, que se estrena pronto… Me da pena por ese lado, pero tengo que recuperarme y la salud es lo más importante. Después, a darle con todo para estar bien”, añadió.

De esta forma, Loreto Aravena habló del proceso que vive luego de la terrible mordida. Una que intenta curar con amor, tiempo y también con tratamientos como gas ozono y una máquina de terapia al vacío. Todo para recuperarse prontamente.