La tensa discusión en vivo entre Neme y Moreira: “¿Qué tienen que ver los crímenes de la dictadura con lo de ahora?”

Durante esta jornada, el senador UDI Iván Moreira fue invitado al matinal Mucho Gusto, donde expresó su preocupación por la delincuencia y la ola migratoria que vive actualmente el país.

Tras escuchar al invitado, el periodista José Antonio Neme manifestó que el problema proviene desde el gobierno anterior. Luego de esa instancia se dio inicio a un intercambio de palabras entre ambos.

La discusión

Durante la conversación entre Neme y Moreira, el legislador respondió que “no se trata de echarle la culpa al gobierno, pero la situación hoy está sobrepasada”.

“Acá las leyes tiene que ser mucho más estrictas(…) Mientras se crea una policía fronteriza, hay que pedirle ayuda a los militares, pero los militares tienen temor, porque en un momento de enfrentamiento disparan y después los persiguen, y se van a pasar 30, 40 años, como pasó en el pasado”, agregó.

En ese contexto, Neme replicó de inmediato a Moreira: “¿Cómo es posible que me diga una cosa como esa? No compare dos escenarios. ¿Qué tienen que ver los crímenes de la dictadura con lo de ahora?”

“Es verdad, porque algunos socialistas han tenido la hidalguía de decir ‘nosotros tenemos un complejo con el pasado’”, explicó el senador de oposición.

Más adelante, el intercambio de palabras no terminó, ya que el senador emplazó al periodista y manifestó que “hay cosas que a mí me molestan y violenta… y tú no dices nada, poh”.

“¿Qué tengo que ver yo?”, se defendió el panelista de Mucho Gusto. “Tú hablas de todo y opinas de todo”, respondió Moreira inmediatamente.