Angie Jibaja protagoniza escándalo en Perú: fue grabada consumiendo drogas en la vía pública

Angie Jibaja está otra vez en la polémica. Y, si hace algún tiempo reapareció llamando la atención por estar dedicada a la religión, ahora la cosa es completamente diferente.

Es que la modelo fue grabada por Magaly TV la firme, un programa en Perú, donde se le ve consumiendo drogas en la calle.

En las escenas, la exchica reality se observa a muy mal traer. Y, la conductora Magaly Medina consignó que los registros habrían sido tomados en un fumadero ubicado en La Victoria, un barrio muy peligroso, que corresponde a diciembre del 2022, y el segundo en Chorrillos, grabado este martes 7 de febrero.

“Ella dice que se ha convertido en testigo de Jehová y que entrar en esa religión le ha cambiado la vida, y estaría retornando a la tele… bueno, está retornando hoy a la tele con estas imágenes desagradables, unas imágenes que muestran la miseria del ser humano en su más baja expresión”, expresó la animadora.

Angie Jibaja y su recaída

Así, la comunicadora, muy molesta, comentó que “a ella no solo se le ha ofrecido ayuda una vez, sino que muchas veces, en muchos programas de televisión le han dado la mano, la han puesto en casas de rehabilitación, pero ella no ha soportado mucho y se ha salido… Lamentablemente, no ha logrado salir, o no ha querido superar nunca”.

Un escándalo total a solo días de que la misma Jibaja efectivamente anunciara que volvería a los medios de comunicación.

Por eso, la también actriz decidió emitir un comunicado para defenderse. “Vienen circulando imágenes mías como parte de promoción de un programa de espectáculos. Segundo, soy una persona pública y también tengo vida privada. Lamentablemente, estoy expuesta a que personas con mala intención me graben”, dijo.

Sin embargo, luego Angie Jibaja borró el registro de aquello, que alcanzó a ser leído en su totalidad en el mismo programa, donde la captaron nuevamente en malos pasos. ¿Qué pasará con ella ahora?