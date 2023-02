Chico reality Sebastián Ramírez reveló pololeo con experiodista de Canal 13: enfrentaron hasta la cárcel juntos

Sebastián Ramírez, el polémico y recordado chico reality de programas como Resistiré y Doble Tentación, está pololeando.

Y nada menos que con una guapa experiodista de Canal 13, que incluso fue parte del equipo del matinal Tu Día.

El participante conversó con LUN, donde reveló su nueva relación y cómo se gestó, en plena pandemia y cuarentena.

“Nos conocimos en un supermercado de avenida Las Condes. Yo lo ubicaba y buena onda, empezamos a conversar”, manifestó Camila Campos, su flamante novia.

Sebastián Ramírez y su romance

Ramírez detalló que “estábamos en la parte de los fiambres. No se le veía la cara con la mascarilla, pero tenía buenos tutos”.

Ella agregó que no fue fácil al comienzo. “Lo rechacé las primeras salidas y después lo acepté, porque yo estaba en búsqueda de conocer a alguien… Me daba cosa concretar citas por Tinder o algo así, porque no se podía salir a lugares públicos. Era riesgoso”, confesó.

Y agregó que, finalmente, decidió aceptarle una cita nada menos que para su cumpleaños: “Yo quería pasarlo con alguien y mi familia no podía venir a verme… Lo invité con la promesa que después se fuera a su casa, porque el toque de queda era a las 10 de la noche, pero se tuvo que quedar hasta que terminara. Ahí hubo un flechazo”.

Sin embargo, esto no sería lo más complejo que pasaron juntos, ya que además tiempo después Sebastián fue detenido por conducir en estado de ebriedad, hecho que hizo que pasara 61 días en prisión.

“La Cami se portó súper bien, fue un apoyo importante”, relató el chico reality, mientras su polola expresó que “fue una pausa obligada y cuando salió, fue todo más intenso por parte de los dos. En abril nos pusimos a pololear”.

De esta forma, Sebastián Ramírez se mostró de lo más feliz con su romance con la comunicadora, que ahora se dedica a trabajar con sus redes sociales.