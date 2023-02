Hace menos de 24 horas, Bombo Fica anunció que hará un show en beneficio de la gente de Purén, en la región de La Araucanía. Y es que es en esa comuna, al sur de Chile, donde está su familia. Una poblado que también está entre los más afectados de la zona producto de las incendios forestales.

“Estamos ya bajando un poquito la adrenalina del susto. Estuvo grave esto. Creo que tuvimos suerte dentro de todo lo malo. La naturaleza se apiadó y no pasó a mayores. Igual fue grave en un momento, estuvimos en el conflicto de que se quemara todo el pueblo”, dijo Bombo Fica en conversación con Contigo en la mañana.

Luego, el humorista agregó: “Tuvo que evacuarse. Muchos no querían irse, se quedaron a defender sus casas. Fue esto tan rápido, en horas. Yo ese día viernes viajé de acá de Purén a Pichidegua, tenía un espectáculo allá, un show. Salí a las 2 de la tarde y todo normal dentro de lo que estaba pasando”.

“Pero a las siete de la tarde, se estaba quemando el pueblo. Así, como suena. El fuego partió desde Boyonco, que es el sector sur poniente por llamarlo así. Y arrasó y llegó al pueblo, y se quemó una villa entera. Quemó todo lo que había a su paso”, añadió después.

“La gente con sus animalitos, calcinados… O sea, fue horroroso. Y de ahí vino la angustia. Si ya a las 10 de las noche la gente empezó a arrancar del pueblo, porque no sabíamos del viento y los bomberos hicieron lo que más pudieron. Pero en un momento todo estuvo a disposición de las llamas“, prosiguió con su relato.

Fue hospedado por el Huaso Filomeno

Más adelante, Bombo Fica contó que otro conocido humorista le dio albergue. “Mi familia huyó hacia Victoria, fuimos albergados por el Huasito Filomeno, Roger, al cual le doy las gracias infinitas. Porque en esos momentos tú no sabes qué hacer, tú no sabes para dónde arrancar. Nosotros vivimos acá en un polvorín“, afirmó.

“Aquí donde tú mires hay bosques que no son nativos, son plantaciones, de pino insigne y de eucalipto. Y eso prende y no se apaga más. Así de simple. No es como el bosque nativo, que tiene humedad, es más difícil de lograr la gravedad del incendio”, complementó enseguida.

Tras ello, el humorista señaló que “ahí tú te das cuentas del lugar donde estás y la fragilidad en la que vivimos acá los pureninos. No supimos conservar la naturaleza y hoy en día estamos envueltos en este miedo constante“.

La ayuda que necesita Purén

Posteriormente, Bombo Fica se refiere a los centros de acopio y al apoyo que han recibido como comunidad afectada. “Hoy en día estamos en otra postura. Tenemos que ir en ayuda de quienes están sufriendo, los que lo perdieron todo. Familias que quedaron en la calle. Y cuando dicen, ‘con lo puesto’, es literalmente así, con lo puesto”, expuso.

“La gente ha sido muy generosa. Purén se ha visibilizado. Y no solamente Purén, sino que la región. Las autoridades han venido. Estuvo el Presidente Boric ayer. Ha venido mucha gente. Aquí los colores políticos no corren en esto. Lo que corre es la generosidad espontánea del chileno“, adicionó.

Minutos después, que indicó que no se necesita más ropa. “Estamos cubiertos con eso. La gente necesita víveres, la gente tiene que comer. La gente tiene que preocuparse de su higiene, por lo tanto, queremos pedirle a gente que coopere con cepillos de dientes, con todo lo que se necesita para la higiene”, manifestó.

“Viene ahora la reconstrucción, y en la reconstrucción de tas cuenta de todas las necesidades básicas que no están cubiertas en este momento. Y Purén es una comunidad humilde, que tiene muy pocos recursos y con lo que poco que hay se trata de hacer mucho”, agregó.

Han dejado cepillos de dientes usados

Más tarde, también cuestionó que han venido a dejar cosas usadas o en mal estado. “Que sean cosas ojalá nuevas. La generosidad tiene que ir ligada también con la dignidad y el respeto. Así que la gente no venga a dejar acá lo que le sobra. No, esto no es un acopio de cachureos“, criticó.

“Perdónenme lo enérgico, pero de repente uno se encuentra con gente que viene a dejar cepillos de dientes usados, o sea, por favor. Creo que en eso hay que ser muy digno. Para que la gente que está en desgracia y en humildad, sienta que se le está tratando con respeto“, añadió enseguida.

Finalmente, Bombo Fica señaló que “se necesitan por ejemplo, cocinillas, para que la gente pueda cocinar. Ollas, platos. Todo lo que se necesita en el diario vivir, no sé si me explico. Falta todo, falta todo“.