Bombo Fica y su pena por los incendios forestales en Purén y localidades del sur: “El fuego se lleva tantos recuerdos”

Durante la semana diversos puntos del sur del país se han visto afectados por fuertes incendios forestales, siendo informado que más de 56 mil hectáreas han sido consumidas por las llamas, incluido sectores de Purén, localidad en la que Daniel “Bombo” Fica, nació y vivió.

En exclusiva con ADN, el humorista se refirió a lo que se encuentra atravesando el lugar, haciendo énfasis en su especial conexión con su tierra natal.

“Soy purenino y así lo he demostrado en todas partes, mi historia, mi infancia, mis recuerdos más lindos están ligados a mi tierra. Y estas cosas, a uno lo golpean, porque el verano cumple un rol tan fundamental, que tiene que ver con la distracción, con llevarle a la gente alegría, con los eventos artísticos, lo que significa el verano, el reencuentro de las familias que viajan a reencontrarse con los suyos, todo lo que tiene que ver con la historia, y este tipo de situaciones son las que nos golpean” explico a ADN.

Asimismo, Bombo Fica explicó que “hasta ayer, a las dos de la tarde, Purén si bien estaba con algunos siniestros, estaba siendo controlado por los brigadistas y hasta ahí no había ningún problema. Yo viajé a las dos de la tarde a Pichidegua, porque tenia un show en la noche y cuando salí, no había mayor alteración”, para luego agregar que “a las siete de la tarde, me llama mi hijo, y me avisa que Purén se está quemando, ya las llamas habían empezado, las brasas a caer sobre las casa, y empezó la tragedia“.

El agradecimiento de Bombo Fica al Huaso Filomeno

Tras agradecer la labor de Bomberos, el galardonado del Festival de Viña 2018, aprovechó el momento de entregar palabras de gratitud a Roger Roger Jara, más conocido como el Huaso Filomeno, quien los habría recibido, a él y su familia, en su casa en Victoria, debido al miedo que sentían los integrantes de su clan, de que el viento cambiara de dirección y sus vidas corrieran peligro con el fuego.

“Se portó increíble, él nos acogió acá” agregó.

La reflexión de Daniel ante la catástrofe en el sur

“Lo más importante era preservar las vidas. Acá lo material siempre queda en segundo o tercer plano, es una pena indudablemente siempre perder los enseres, el fuego muchas veces se lleva tantos recuerdos, tantas cosas lindas, pero lo importante era preservar las vidas, y aquí por lo menos se trato, no solamente en mi caso sino que en muchas otras familias, de poder evacuar en su justo momento y buen, la pena” reflexión el humorista.

En tanto, Bombo entregó un mensaje esperanzador ante la catástrofe de su ciudad y de las localidades afectadas. “Tenemos que reconstruirnos, esta zona siempre ha sido una zona de sacrificio, de esfuerzo, así que vamos a pararnos y vamos a recibir la ayuda de tantos compatriotas que se harán presente para ayudar a nuestros hermanos que quedaron sin nada” dijo.

Asimismo, el humorista agregó que se encuentra en conversación con las autoridades locales para realizar un evento en beneficio de los damnificados, destacando que existen diversas figuras del humor que quieren participar.