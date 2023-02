Felipe Izquierdo revela las cartas que le enviaba Cecilia Bolocco desde su detención domiciliaria junto a Menem

Felipe Izquierdo y su mamá Amelia Correa son los protagonistas del episodio de Todo por ti que se emitirá este domingo. En conversación con Cecilia Bolocco, quien es su amiga cercana, el actor y comediante hablará de su carreray también de su hijo mayor, quien igualmente se llama Felipe y padece una enfermedad que le ocasionó sordera.

En un comienzo, el intérprete del personaje “Elvira”, se refirió a su amistad con los hermanos Nicolás y Fernando Larraín. “Mi mamá era una gran amiga de Sonia de Toro, trabajaban juntas en el Banco Central cuando solteras. Después, mi mamá conoció a mi papá, ambas amigas se casaron y en la medida en que tuvieron hijos nos fueron presentando“, contó.

Sobre su amistad con el actor de Casado con hijos y el exconductor de Caiga quien Caiga, Izquierdo señaló que “fue un volcán de energía positiva“.

Una sólida amistad

Mientras que, después fue la misma Cecilia Bolocco quien habló de su amistad con Felipe Izquierdo. Al respecto, recordó cuando en el año 2001, el actor enfrentaba el duro tratamiento para la enfermedad de su hijo.

Ella, a su vez, soportaba la detención domiciliaria de su entonces esposo, Carlos Menem, en la quinta Don Torcuato. Una etapa en la que ambos intercambiaron mensajería.

“Mirando el pedacito de cielo que alcanzo a ver desde esta ventana con barrotes, me siento absolutamente feliz de saber que estás ahí. Tengo un maravilloso pretexto para levantarme porque sé que todos los días leerás mi mensaje“, dice una de las cartas que la ex Miss Universo le escribió al humorista con una larga trayectoria en Canal 13.

La sordera del hijo mayor de Felipe Izquierdo

Finalmente, Felipe Izquierdo abrió su corazón y habló sobre su hijo mayor, quien al igual que él, se llama Felipe. El actor detallará lo que ha vivido producto de la sordera de su primogénito, que fue causada por una hipoacusia bilateral severa. “Él es la representación viva de todos los miedos, los talentos y las inseguridades mías. Y es la persona con la que más convivo“, afirmó.

“Vivir esto es muy potente y muy positivo. No agradezco la enfermedad, pero siento que me ayudó a sacar lo mejor de mí y me ayudó a estar con él en el momento en que me necesitaba“, añadió finalmente.