Nicole “Luli” Moreno desclasifica el millonario patrimonio que ostenta: “Siempre he sido súper visionaria”

Más allá de los prejuicios por haber sido icono de la farándula, Nicole “Luli” Moreno puede llevar una vida tranquila gracias al alto patrimonio que ostenta. La modelo y competidora fitness estuvo en Juego Textual y habló sin tapujos del dinero que tiene guardado.

La figura destacó que trabaja desde los 13 años. “Siempre he sido súper visionaria. Más allá de las cifras, si pude yo, todas podemos“, sostuvo. “Lo que uno trabaja y se esfuerza hay que invertirlo. Es mejor capitalizar, y eso es lo que he hecho hasta el día de hoy. El secreto es ser ordenado, disciplinado y tener claro hacia dónde va tu vida“.

El patrimonio de Nicole “Luli” Moreno asciende al millón de dólares, gracias a las inversiones que ha realizado durante su vida.

El “método Luli”

Con la misma disciplina, ya lejos de la primera línea del espectáculo, la maniquí optó por ser modelo fitness. Ya lleva cuatro campeonatos en su palmarés.

“En 2019 me empecé a ordenar, aprendí a comer y descubrí esto gracias a un coach que tenía. El fitness se transformó en mi modo de vida, lo amo y lo atesoro. Entreno dos horas diarias, me cuido en mi alimentación”, expresó la también exchica reality.

Y por cierto, no se arrepiente de nada. “Para mí todo es un aprendizaje. Si no, no sería la persona que soy hoy en día. Esa es mi filosofía de vida. De lo que más me podría arrepentir es de no haber sido fitness antes”, afirmó Luli.

Además, aclaró que, durante su estancia en la farándula, “muchas cosas que sucedieron no eran cosas que yo provocaba. Eran cosas que inventaban. Cuando yo iba a los programas iba siempre a aclarar. Eso me destruyó y por eso yo misma decidí dejar la farándula en 2013. Me cansé de que me hicieran daño”.