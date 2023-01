La comediante Natalia Valdebenito se presentó en la ceremonia de los Premios Caleuche 2023, con una rutina centrada en el gremio de los actores y actrices, la gordofobia y las “funas”.

Durante la ceremonia, una de las frases de Valdebenito que más llamó la atención, a propósito de los vínculos del cineasta, es “todas tenemos una Paz Bascuñán en la vida“. Además, aludió nuevamente a “Bolocco Cecilia“.

En medio de su rutina, la actriz y locutora lanzó sus dardos en torno al caso Nicolás López.

“No estoy dispuesta a callar”

“Yo ya estoy funada, a mí me funan todos los días, una vez al mes, mínimo. Entonces, como yo estoy funá, puedo hablar de los que están funados“, comenzó diciendo.

Ahí se escucharon algunos aplausos y pifias del público, integrado por distintas figuras del cine, el teatro y la televisión. “Miedo, miedo“, dijo Valdebenito, con el fin de avivar la llama.

“Solo diré algo de sentido común: Nicolás López“, agregó. “Espero que tu juicio no sea anulado como el de Martín Pradenas, no más abuso, no más revictimización“.

Y continuó: “Parece que ya no cumplí con lo que me pidieron, así que… (risas). Premios Caleuche, 30 años, y ahí hago el link, yo no estoy dispuesta a callar, no estoy dispuesta a guardarme nada por caerle bien a nadie. No estoy dispuesta a dormir intranquila y quedar bien con ustedes, imposible”.

“Yo no voy a hacer eso, porque si uno se queda sentada, no consigue nada“, subrayó la actriz.