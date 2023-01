Germán Garmendia recibe el premio a Mejor Trayectoria en los Esland 2023

El pasado domingo 29 de enero, se desarrollaron en México los premios Esland 2023. Un evento que destacan a lo mejor del streaming hispanohablante, y que tuvo al streamer TheGrefg a cargo de la animación. Esta ceremonia tuvo a un chileno como protagonista, al llevarse Germán Garmendia un premio honorífico.

“Hay aquí hoy una persona, que literalmente, cuando yo empecé a subir videos, él se había pasado internet unas cincuenta veces. Es el papá de muchos de nosotros. Hizo historia. Es la inspiración de muchísimos. Y es, efectivamente, Germán Garmendia“, dijo TheGrefg al presentar al chileno originario de la comuna de Los Vilos.

Así, después de mostrarse un video en homenaje a Germán, en el que aparecieron varios clips de sus videos y de su trayectoria en YouTube, se le hizo entrega de uno de los galardones más emotivos e importantes de la noche. “El ganador del Esland honorífico a Mejor Trayectoria es HolaSoyGerman“, anunció TheGrefg.

Al momento de ir al buscar la estatuilla, Germán Garmendia apenas podía controlar sus lágrimas. “Me hiciste llorar. Gracias, amigo, gracias. ¡Gracias México! Gracias a todos por el cariño. En serio, me siento entre familia acá. Me hizo llorar. No tenía idea. Me dijo, ‘ven a presentar un premio’“, expresó.

“En realidad, me sorprendiste, estoy muy feliz. Muchas gracias. ¡Sigan disfrutando el show!“, señaló el chileno antes de volver a sentarse entre los invitados del evento.

Los demás ganadores de los premios Esland 2023

Talk Show del Año

The Wild Project – Jordi Wild

Streamer IRL del Año

Kidi

Clip del Año

La Haka – Gerard Romero

Enojo del Año

Luzu

Fail del Año

Ahí va mi burst – Manute

Mejor Jugador eSports

Jelty

Caster del Año

Vicky Palami

Mejor Cobertura Informativa

Gerard Romero

Baile del Año

El Woody – Carreraaa

Canción del Año

Solo – Robleis

Vtuber del Año

ZilverK

Roleplayer del Año

JuanSGuarnizo

Mejor Streamer del año

Ibai Llanos

Streamer Revelación

Spreen

Mejor Serie de Contenido

El DEDsafío 2

Mejor Miniserie de Contenido

Squid Craft Games

Evento del Año