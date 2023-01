“Quiero ser una referente del ‘querer es poder’”: Nicole Moreno habla tras ser confirmada en “Aquí se baila”

Hace siete años que Nicole “Luli” Moreno no era parte de una competencia televisiva de baile. Tiempo atrás, participó en Fiebre de baile en el 2009 y 2011, para después también estar en Bailando en el 2016. Y este 2023, volverá a las pistas en Aquí se baila, programa de Canal 13 que se estrenará próximamente.

La figura televisiva, que incluso llegó a ser reina del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el 2016, no dudó en demostrar su entusiasmo en su regreso a los programas de competencia de baile. “Amo bailar. Lo voy a dar todo, con mucho amor y pasión“, afirmó.

Una modelo que en los últimos ha destacado en competencias fitness y de fisicoculturismo. “El deporte para mí es mi pasión. Creo que estoy en mi mejor momento y por fin hago lo que me gusta. Me siento una mujer power y orgullosa de mí misma“, expresó.

E incluso, no fue a Estados Unidos a una competencia, por quedarse en Chile a bailar. “Llegó esta oferta y, como me apasiona el baile, acepté, y tuve que cambiar todo mi método de entrenamiento y de alimentación. Lo cierto es que esta disciplina me enamoró de tal manera que, si puedo complementarlo con el baile, es ideal”, señaló.

“Volver a la televisión para mí es como todo de nuevo. Yo creo que la gente me pedía volver“, complementó después.

“Los demás participantes son todos secos”

Más adelante, Luli se refirió a su optimismo de cara a la competencia y también acerca de su equipo. “Cuando hay una energía distinta, y un equipo rico y positivo, todo fluye. Estoy contentísima con mi coach y mi bailarín, y los demás participantes son todos secos“, dijo.

Cabe recordar, que en Aquí se baila, la modelo fitness competirá contra Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Janis Pope, Kurt Carrera, Daniela Nicolás y Christell Rodríguez.

Finalmente, Nicole Moreno señaló que “estoy feliz porque me lo hacen saber todo el tiempo. Tengo seguidores power de la nueva generación, jóvenes de 20 o 25, y me muestran su amor, me dicen que por mí empezaron a ir al gimnasio. Me encanta incentivar a la gente a que nutra su cuerpo. Quiero ser una referente del ‘querer es poder’“.