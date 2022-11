“Me encanta estar con gente a mi nivel”: Nicole Moreno bromea tras su encuentro con Paris Hilton

El lunes 14 de noviembre, Nicole Moreno se llevó el premio máximo de la categoría Fit Model en La noche de campeones, de la Federación Chilena de Fisicoculturismo y Fitness. La exintegrante de Mekano logró llevarse el galardón luego de un duro entrenamiento. Y así, de esa manera, repitió el logro que había obtenido en la edición anterior.

“¡Muy feliz con mi resultado! ¡Cuando hacemos las cosas con pasión y de verdad todo fluye! Orgullosa de mi constancia, dedicación, pasión y por ser tan disciplinada y lograr todo lo que me propongo“, escribió en Instagram, la modelo y empresaria tras saber que había triunfado en la competición.

Y fue, justamente después de conocer que había salida campeona, cuando fue entrevistada por el canal de TikTok, Wekosvision. En conversación con este medio enfocado en la diversidad sexual, se le preguntó por su apodo, ante lo que Nicole Moreno respondió: “Campeona“.

En la misma línea, más adelante entregó sus impresiones después de lograr la presa máxima en la competición internacional de la Federación Chilena de Fisicoculturismo y Fitness. “Estoy completamente feliz. Logramos el objetivo. Hicimos una preparación súper saludable. Finalmente, nutrí mi cuerpo. No dejé de comer en ningún momento“, expresó.

Se refirió a su encuentro con Paris Hilton

Durante su entrevista con Wekosvision, también se le consultó sobre diversos asuntos. Una de las primeras preguntas que le hicieron, fue acerca de cuál era su trago favorito. “No bebo. Bueno, para mí el vino es un antioxidante nomás“, respondió.

Posteriormente, a la exReina de Viña se le pidió que mencionara su peor borrachera. “Una en Cancún. Con un tequila. Cómo no tomo. Un tequila y me mandó a la B (…) O sea, sí me acuerdo, pero fue cómo lo más fuerte que he llegado“, comentó.

Finalmente, se le preguntó por su “ultra gemela” Paris Hilton, con quien se encontró en su visita a Chile, tras que la estadounidense viajara para promocionar sus productos y conocer el trabajo de la Teletón. “Pucha, la verdad fue entretenido. Algo muy distinto. Me encanta estar con gente a mi nivel“, bromeó.