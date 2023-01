“Es un gran momento para que vuelvan los realities”: Sergio Nakasone habla del regreso de la telerrealidad

A principios de los 2000, Sergio Nakasone sorprendió a los televidentes al dirigir el primer reality chileno Protagonistas de la fama. Tiempo después, también logró un buen rating con programas de telerrealidad como Amor ciego, 1810, 1910, Año 0 y Mundos opuestos. Todos exitosos y varios incluso tuvieron secuelas.

Sin embargo, en la última década, los realities pasaron a segundo plano. Desde mediados de la década del 2010, este formato televisivo empezó a tener una decadencia, que ha significado que hasta la fecha no exista algún reality en emisión en la televisión.

Pero, Nakasone cree ahora es el momento para el regreso de la telerrealidad. “Creo que después de varios años sin realities, vuelve a existir un terreno para refundarlo. La televisión y los gustos generalmente son cíclicos, y creo que es un gran momento para que vuelvan los realities“, afirmó en conversación con Página 7.

Apoya que se haga una versión del Gran Hermano

Más adelante, Nakasone se refirió a la posibilidad de que se realice una versión del Gran Hermano en Chilevisión. Un reality que ha tenido buenos números en la programación televisiva de diferentes países, y que su versión original debutó en Países Bajos en el año 1999.

“Gran Hermano es un formato, que es éxito rotundo en Argentina. Es el gran éxito de la televisión brasileña y sigue teniendo más de 20 versiones en España. Paradójicamente, es un formato que nunca se hizo en Chile“, dijo Nakasone sobre la posibilidad de que se haga este reality en el país.

Luego, el productor y director de televisión, agregó: “Hay una generación nueva que nunca vio realities. Es un formato ideal, con un buen casting y si sabe meterse en los temas de conversación que están en la calle, entre la gente“.

“Sería un gran estreno, una gran novedad. Puede ser realmente un boom, así que ojalá que lo hagan. En Argentina arrasó y están las condiciones para que se haga en Chile“, complementó después.

“Ya no tengo el cuerpo ni las ganas”

Posteriormente, aunque se ve interesado en el arribo del Gran Hermano en la televisión chilena, en un principio Nakasone desestima ser parte de su producción. “El formato exige física y mentalmente. Yo en el primer reality tenía 30 años y hoy tengo 54. La verdad ya no tengo el cuerpo ni las ganas“, explicó.

Finalmente, Sergio Nakasone señaló que “siempre estaré agradecido del formato reality. Y nunca digo que no voy a volver, porque uno no sabe los caminos de la vida. Pero hoy es muy difícil que vuelva, más allá de que la gente me lo pide. Creo que es un ciclo cerrado“.