Regresa hasta con nuevo look: Karen Connolly vuelve a integrar el jurado de “Aquí se baila”

Tras la confirmaciones de Aníbal Pachano y Neilas Katinas como integrantes del jurado de la nueva temporada de Aquí se baila, la última en sumarse fue un rostro conocido de este programa. Y es que Karen Connolly volvió al concurso televisivo de danza, después de haber sido jueza en sus inicios.

“Estoy ansiosa de partir y súper contenta de que vuelva la danza a la televisión. Es un programa excelente. A la gente le gusta. A nosotros nos gusta mucho hacerlo porque es de un muy buen nivel dancístico y es un gran aporte para la danza“, dijo la coreógrafa sobre su regreso al programa de Canal 13.

“Se llama Aquí se baila, pero se habla de danza. Es otro nivel profesional, y espero que esta vez sea lo mismo“, añadió después.

Su gran currículum

Karen es conocida como “La Maestra” y es una coreógrafa y bailarina australiana famosa por su participación en programas cómo Éxito, Martes 13 y Sábados gigantes. Además de que también montó varios espectáculos en el Ballet Nacional Chileno.

Por su trayectoria y trabajo, ha recibido diferentes distinciones. Tales como: el Laurel de Oro 1986, el Premio Apes 1996, el Premio Municipal de Arte 2003, Distinción Ernst Uthoff 2006 y el Sello de Excelencia del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2011.

Sin olvidar, que desde el 2005 se empezó a desempeñar como jurado en distintos programas de baile de la televisión chilena. Así, la coreógrafa que actualmente tiene 73 años, se ganó al público por su carisma y evaluaciones en Locos por el baile, Fiebre de baile y Aquí se baila.

Su cambio de look

Al ser anunciada, Karen también manifestó conocer a compañeros en el jurado. “A Pachano lo conocí en Bailando por un sueño y nos llevamos súper bien. Y para qué te digo con Neilas, con él ya somos amigos, nos hicimos amigos en la primera temporada“, expresó.

“En ese sentido, espero que tengamos una muy buena convivencia los tres“, complementó después.

Por último, Karen Connolly habló de su nuevo look. “En la temporada pasada del programa me aburrí de tener el pelo blanco. Ya llevaba como 20 años así, y dije ‘hay que cambiar’, entonces esperé a que terminaran las grabaciones, porque no quería cambiar en medio del programa, y me puse ‘pink’. Ya llevo un tiempo así y me gusta”, cerró.