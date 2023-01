“Algo pasó”: Aseguran que Marité Matus terminó dramáticamente con Camilo Huerta

Inesperado y dramático. Así habría sido el quiebre entre Marité Matus y Camilo Huerta según el programa Zona de Estrellas.

Es que la ex de Arturo Vidal ya no estaría con el ex Yingo, con quien hasta hace muy poco se mostraba de lo más enamorada en redes sociales.

Una ruptura que llegó a oídos de los panelistas del espacio farandulero, quienes afirmaron que incluso se habían dejado de seguir, lo que hoy en día significa un claro distanciamiento.

“Hay un rumor de un quiebre y eso se viene a reafirmar porque lo dejó de seguir”, indicaron en el programa del cable.

Marité Matus y el adiós con Camilo Huerta

Esta información habría estado acompañada además de una enigmática publicación de la blonda, que también sembró las dudas.

“Todo lo que no te aporte cosas buenas, tiene que salir de tu vida ahora mismo. Más vale tarde que nunca”, manifestó en su Instagram.

Por eso, en Zona Latina le preguntaron a Mario Velasco al respecto, porque es compinche de Camilo. “No lo veo hace mucho rato. Me deja el visto. Esa cerveza que nos tomábamos a mitad de semana, donde conversábamos, ya no se dan esos espacios”, aclaró.

En tanto, en el mismo espacio, otro de sus reporteros expresó que Marité Matus y Camilo Huerta “estuvieron de vacaciones hace poco y bastante bien, en familia, entonces es raro esto tan dramático, de un día para otro… Estaban felices y algo pasó este fin de semana que ella lo deja de seguir”.