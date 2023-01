“Vamos a oler el agua”: Rodrigo Guendelman hace jugada performance metiéndose al Río Mapocho

Es una de las peregrinaciones anuales, como las llamó él, que hace al Río Mapocho. Rodrigo Guendelman mostró su peculiar recorrido por el Río Mapocho.

Uno que culminó metiéndose dentro del caudal, para dejar claro que el agua del lugar estaba limpia y libre de aguas servidas, como asegura en su registro.

El periodista mostró así, a través de la cuenta Santiago Adicto, cómo uno podía disfrutar incluso de una pequeña playita en la orilla.

“Estamos en uno de los accesos, frente a las Torres de Tajamar”, empieza diciendo en una serie de videos donde baja hasta el lugar y se saca los zapatos.

El Río Mapocho, ¿un balneario más?

Así, Guendelman no solo se mete al río, señalando que el caudal es fuerte y por ello “hay que saber equilibrarse”, pero que la temperatura es “heladita, refrescante”.

Luego, manifiesta muy contento que “vamos a oler el agua del río… está libre de aguas servidas, pero no es para tomar, no es potable”.

Y procede a tomar con sus manos un poco del agua, que luce su clásico color café. “Al oler el agua no tiene olor a nada”, expresa.

Una acción que fue muy comentada por los seguidores de su cuenta de datos y panoramas, donde algunos lo apoyaron y otros lapidaron su comportamiento.

“Por emergencia, una vez tuve que meterme y atravesar el Mapocho… afortunadamente la corriente no era tan fuerte, y lo pude cruzar sin problemas. Confirmo que es agua limpia y fresca, y no, no me pasó nada en los pies como dicen ciertos comentarios. El Mapocho es lindo y limpio”, dijo una seguidora.

Mientras, otro, con tintes de experto, planteó lo contrario: “Tomamos muestras a la altura de Vía Aurora y de acuerdo con el informe del Laboratorio de Calidad del Agua de la Universidad de Chile, esta contiene presencia de bacterias coliformes. Por lo que se confirma que el agua en ese punto está contaminada”.

De esta forma, la publicación de Rodrigo Guendelman en el Río Mapocho generó todo un debate entre quienes cuestionaban o aprobaban su zambullida en el torrente.