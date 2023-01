Gastón Salgado y su doble nominación a los Premios Caleuche: “Aprendí que no tengo que tener ningún tipo de expectativas”

Este lunes, el Ciudadano ADN conversó con el actor nacional, Gastón Salgado, quien se encuentra nominado por partida doble a los Premios Caleuche 2023, por su rol de Pedro en Hijos del desierto —su primera teleserie— y Bekam en Cromosoma 21.

“Aprendí que no tengo que tener ningún tipo de expectativas, ni fe, hay que ir a pasarlo bien. Es una bonita instancia estar con los compañeros, pocas veces uno se ve con los actores, los artistas, los humoristas, y que sea lo tenga que ser”, expuso el intérprete nacional respecto a sus reconocimientos en las categorías de Mejor Actor Protagónico y de Mejor Actor de Soporte.

“Ha sido un muy buen año. Después de dos años sin actuar, fue bonito recibir el proyecto de Cromosoma 21, que fue muy difícil, y después sumarme a esta superproducción que es Hijos del desierto, es un gran desafió. Estoy contento con los resultados, muy agradecido”, agregó el actor.

“Un gran desafío”

Respecto a su participación en Hijos del desierto, Gastón Salgado recalcó que su primera teleserie ha sido “un gran desafío”, el cual ha podido sortear gracias a que tuvo “la suerte de que me tocó un súper elenco, una súper historia, un súper personaje, así que fue muy reveladora esa interpretación”.

En esa línea, el actor expresó que para él, “lo más difícil es salir de los personajes (…) desprenderse es lo más complejo, porque es un trabajo energético, emocional, entonces uno tiene que ir encontrando herramientas o métodos, por ejemplo, meditar”

Hijos del desierto, “es una historia bien potente, que viene de una tragedia histórica (Matanza de la Escuela Santa María de Iquique), entonces de a poco me voy soltando para volver a ser Gastón y dejar de ser Pedro”, complementó el artista nacional.

En ese sentido, Gastón Salgado comentó cómo fue la experiencia de grabar esta teleserie fuera de Santiago, específicamente en Curacaví y detalló: “Se arrendó un terreno en unos cerros y ahí se construyó el barrio escenográfico”.

“Toda la gente del pueblo (extras), era pura gente de Curacaví, que iba con ganas de conocer a los actores. Me llevaban recuerdos, cuadros, chocolates, vino, chicha, de todo. Fue muy bonito conocer a la gente del lugar, que nos ayudó siempre”, añadió el nominado actor.

Cromosoma 21

En cuanto a su rol en Cromosoma 21, en donde trabaja con Sebastián Salazar —nominado a Mejor Actor Protagónico en los Caleuche 2023—, Gastón Salgado recalcó que desarrollar una dupla afiatada fue la clave para el desarrollo de la serie.

“Yo hablé con Matías, el director, porque me parecía fundamental generar complicidad. Yo tenía cero conocimiento del mundo del Síndrome de Down, y me dio el contacto, hablé con la mamá del Seba, y me invitó a almorzar”, relató el intérprete.

“Me atendieron como rey, me leyeron hasta las cartas y ahí compartí con Seba y entendí que tenía que dejarlo solo, porque él tenía su forma, y la fuimos encontrando en el camino, con mucha complicidad. Entendí que tenía que crear un mundo paralelo, el que me ayudaron a hacer la mamá de Seba con el Mati (director)”, continuó el actor.

Bajo ese contexto, el nominado a los Caleuche dijo: “Las personas con Síndrome de Down generan un realidad paralela a su vida y ahí entre en onda gansteril, le dije al Seba que podríamos ser hermanos por esta familiaridad que tienen las mafias, porque el personaje es un delincuente, y traté de llevarlo por ahí y nos hicimos muy amigos, yo entendí y él me enseñó mucho y eso quedó plasmado en la serie”.

Los Premios Caleuche 2023 se llevarán a cabo este domingo 29 de enero en el Teatro Oriente y Radio ADN los que transmitirá a través de sus diales a nivel nacional.