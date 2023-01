Doja Cat se roba todas las miradas en la Paris Fashion Week: “Parece salida de los Juegos del Hambre”

Doja Cat es conocida por sus extravagantes looks. Sin embargo, lucía completamente irreconocible en el show de Schiaparelli durante la Paris Fashion Week.

La cantante se cubrió de pies a cabeza con más de 30.000 cristales Swarovski de color rojo. Doja Cat rapó su cabeza por completo el año pasado, por lo que verdaderamente cada centímetro de su cabeza estaba cubierto.

La encargada del look fue la maquilladora Pat McGrath, quién se inspiró en la primera parte del Infierno de Dante Alighieri. De hecho, toda la nueva colección de Schiaparelli se basó en el poema épico del siglo XIV.

Today at #Schiaparelli's spring 2023 couture show, extending Daniel Roseberry's idea of a live sculpture onto the front row, @patmcgrathreal and her team adorned @DojaCat with crimson Swarovski crystals for a shimmering, scintillating, and subversive look. https://t.co/gnY64IgrLC pic.twitter.com/Q4pEjis2CX

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 23, 2023