El chascarro de Manuel de Tezanos al presentar al Paul Vásquez: “Se nota que tú has seguido mi carrera”

En la noche del martes de 18 de enero, se realizaron los TobyAwards al deporte chileno. Una premiación creada en TNT Sports, donde básicamente se burlan de lo más desastroso o divertido que ha ocurrido en el fútbol chileno en el último año. Así, recibieron galardones los peores refuerzos, las simulaciones menos creíbles, entre tantos otros momentos memorables.

Y durante la presentación de los invitados, hubo también un momento chistoso. Pero no de manera intencional, ya que se trató más bien de un chascarro. Uno protagonizado por Manuel de Tezanos y Paul Vásquez, tras que el primero se equivocara al darle la bienvenida al segundo a la premiación.

“Otro invitado, también relacionado con el humor, está con nosotros el Indio. Colocolino, ¿cómo te va, Indio? O sea…“, de esta forma presentó el periodista deportivo al Flaco, equivocándose groseramente y confundiéndolo más encima con su excompañero en Dinamita Show, Mauricio Medina, con quien actualmente no mantiene buena relación.

“Se nota que tú has seguido mi carrera”

Más adelante, y después de que ambos se fueran de la tarima, De Tezanos intentó corregirlo. “Bienvenido a los TobyAwards, está con nosotros el Flaco. No es lo mismo“, dijo. Luego, Paul Vásquez subió al escenario y señaló: “Para mí es un honor estar acá, se nota que tú has seguido mi carrera, es importante. Soy indio porque soy del Colo, para arreglarte el pastelito no más”.

Finalmente, Manuel de Tezanos no pudo más que reírse con la situación y afirmar que fue un “confusísimo momento. Este se gana inmediatamente el premio del próximo año“.

Es relevante tener presente que actualmente no existe amistad entre Paul Vásquez y Mauricio Medina, y de hecho, este último habló mal del Flaco al momento de realizar su retiro del humor. “El Flaco nos acusó falsamente de un montón de cosas que eran mentira y eso no lo es grave, lo grave es que haya levantado la voz en mi casa (…) No se lo voy a perdonar“, aseguró en un live.