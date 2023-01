Miguelito y su llamado de atención por la falta inclusión a las personas de talla baja: “Es de la boca para afuera”

Hans Malpartida, más conocido como Miguelito, estuvo en el último episodio de Juego Textual. El artista circense y comediante conocido por su paso en Morandé con Compañía y por su serie Paola y Miguelito, habló de su llegada a Chile desde el Perú, de su dura experiencia en un circo peruano, de relación con Paola Troncoso y de los problemas que vive por su estatura.

En el programa de Canal 13 conducido por Sergio Lagos, el comediante cuestionó la falta de accesibilidad que hay para personas como él en los diferentes lugares. “Hablan de la inclusión, pero de la boca para afuera. Todos los estamentos públicos, el caso de los malls. Todo lo que requiera de altura, la inclusión la practican solo de la boca para afuera“, afirmó.

“Obviamente, en un banco me ha pasado muchas veces, cuando todavía no empezaba en Morandé… Uno queda así: ‘¡Aquí abajo!’, entonces se paran a mirar y es muy dificultoso y es muy molestoso hacer ese tipo de trámite“, complementó después.

“Nunca le llamen enfermedad, porque es ofensivo”

Tras ello, Miguelito contó otra situación que vive por su estatura. “Por ejemplo, cuando yo voy a mandar plata a mi mamá, a un banco x, y es un poco costoso. Lo que sí, a donde voy, la ventanilla no es tan alta como de costumbre, pero igual es alta. Entonces, cuando yo ya voy entrando, ya hago ojo con el que me va a atender. Porque voy siempre al mismo lado”, relató.

Luego, agregó: “Gracias a Dios yo tengo la suerte de que en los baños públicos no me complico. Por mi condición se me es más fácil subir al inodoro y sentarme hacer todo lo que uno hace. Del uno y del dos“.

Sin embargo, el humorista también señaló que “hay otros compañeros míos, personas de talla baja que tienen otras condiciones, que no es enfermedad. Ojo, nunca le llamen enfermedad, porque es ofensivo. Tienen una condición que se llama acondroplasia y tienen los brazos más cortos, más gorditos. Entonces a ellos les complica hacer las cosas más básicas“.

Finalmente, mencionó el caso del Estadio Tierra de Campeones en el norte del país. “Yo he tenido complicaciones en bancos, en cosas así, para comprar a veces (…) El estadio de Iquique está pensado para personas como yo. Yo no he comprado, pero mis amigos me han dicho, que cuando van a la boletería… La gente normal se tiene que agachar para comprar ahí“, cerró.