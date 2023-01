“Me tenían encerrado con llave”: Miguelito desclasificó el maltrato laboral que sufrió al llegar a Chile

Miguelito se sincerará como el nuevo invitado del programa Juego Textual. Y ahí, confesará una desconocida parte de su vida cuando llegó a Chile.

Una que no fue nada de buena, ya que el actor sufrió un terrible maltrato laboral cuando llegó a trabajar con un circo en nuestro país.

Resulta que la figura viajó hasta esta angosta faja de tierra con una carpa de artistas peruanos, donde era presentado como el payaso más pequeño del mundo.

Y ahí, cuando se fueron de gira por nuestro terruño, el artista sufrió serios abusos, como por ejemplo que sus jefes lo dejaran encerrado a diario.

Miguelito y su confesión

“Me tenían encerrado con llave. Yo era su diamante en bruto y sabían que si me exponían, me iban a perder, que me iba a quedar trabajando acá, que es lo que finalmente ocurrió”, partió contando.

Y relató que “ellos eran maltratadores de la gente, maltrataban al personal. Lo pasé mal, estuve seis meses antes de llegar a Chile llorando, me quería ir a mi casa, y cuando estaba con mi maleta, sentía que alguien estaba detrás de mí y me recogía”.

Lo peor es que la cosa no cambió cuando al fin se puso a trabajar con un circo nacional, ya que la experiencia fue igual de mala. “Quedaron debiéndome plata, se burlaron de mí y me humillaron. Lo más barato que me dijeron fue que yo comía gracias a ellos, que en mi pueblo me iba a morir de hambre. También me amenazaron, me dijeron ‘ten cuidado, rézale a Dios porque no importan los años que pasen, te vamos a matar’”, señaló.

Esto y más será lo que contará Miguelito en un nuevo episodio de Juego Textual, declaraciones con las que, de seguro, conmoverá a sus fanáticos.