“Nadie quería ir”: Denisse Malebrán desclasificó cuestionada historia sobre líder de Los Huasos Quincheros

Denisse Malebrán se sumó a las condolencias por el fallecimiento de Benjamín Mackenna, líder de Los Huasos Quincheros.

El músico falleció el sábado. Y la cantante decidió despedirlo desclasificando una historia que generó debate en redes sociales.

Una anécdota que llamó la atención, ya que hacía mención a la postura política que siempre pesó sobre la agrupación.

“En 2008 se otorgó un premio más que merecido a los Huasos Quincheros, el de Figura fundamental de la música chilena. No se hizo donde era tradición para no exponerlos y se creó una instancia especial con la Muni Las Condes. Pero había otro problema: nadie quería ir a entregarlo”, relató la vocalista de Saiko.

Los Huasos Quincheros en los ojos de Denisse Malebrán

“Pesaba demasiado entre músicos la opinión del resto y uno a uno se fueron excusando. No los juzgo, entiendo el miedo a ser destruido en tu entorno, algo que a mí no me puede importar menos. Así que ese día, junto al alcalde De la Maza, entregué el reconocimiento al histórico grupo“, añadió.

Luego, señaló que “no los conocía en persona y me emocionó el momento en que les entregué su premio. Me sentí insignificante ante su trayectoria y pensaba en lo intransigentes que podemos llegar a ser con un legado incuestionable artísticamente, consciente de que pocos pensarían como yo. Así fue”.

Y agregó que “apenas se publicó la noticia en el Mercurio empezó el repudio con juicios políticos, acusando traición por su figuración en dictadura, exigiendo explicación y que rodaran cabezas. Me parecía aberrante que artistas perdieran su condición por postura política y que no se separara su obra”.

“Era obvio que me llegarían palos a mí también, algo de lo que estoy acostumbrada, pero mi atención siguió puesta en tratar de descifrar cuál es la línea de corte entre lo que hacemos y lo que pensamos fuera de nuestra entrega artística. Inimaginable que en 15 años sería más difícil”, indicó.

Entonces, explicó que “lo cuento porque falleció Benjamín Mackenna, una de las voces más lindas del canto tradicional chileno e imagino que varios quisieran decirlo, pero se aterran de ser mal entendidos por un mundo estricto a la hora de juzgar al que no es como tú. Y lo encuentro súper injusto e egoísta”.

Finalmente, la artista mencionó que “acá va mi reconocimiento a quien armonizaba como pocos, cantor y guitarrista, líder de un grupo legendario (pero de verdad, no eso que dicen de un cabro con tres canciones). Me quedo con lo que contó Margot y honro al Señor de poncho que tuve el honor de premiar un día”.

La publicación obtuvo todo tipo de comentarios. Desde algunos contrarios a su postura, que le recordaron, por ejemplo, que “ese grupo se burló de los detenidos desaparecidos y los presos políticos en el festival de Viña, cantando la canción el Patito Chiquito“.

La Denisse Malebran, homenajeando el "legado" de los huasos Quincheros a su trayectoria pic.twitter.com/5KXrLJ42e0 — El Negro Oscar (@negrozkar) January 15, 2023

Ella po la Denisse SEMAFORO Malebran , yo no olvido ni perdono https://t.co/9Ulx0zDJ2P — Renata Braun (@trolky) January 15, 2023

La Denisse que abraza pacos y defiende semáforos poniéndoles fianza a Los Huasos Quincheros que cantaban puros convers poh hueón, ni un brillo tienen los fachos culiaos. Nunca fueron ni serán figura fundamental de la música chilena, te creo la gran Violeta Parra, pero no esos qls — HonorYGloria ❤🔥 (@JoviNomas) January 15, 2023

Y otros que agradecieron a Denisse Malebrán el reconocimiento pese a compartir ideologías políticas contrarias. “No habría imaginado nunca que pudieras expresarte tan bien de un artista que no es de tu tendencia”, le dijeron.

Notable Denisse Malebrán! Gran hilo! Mejor historia! Mis respetos! https://t.co/Syre3MeZ0J — Pancho Troncoso (@PanchoTroncoso) January 15, 2023