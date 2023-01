“Me propuse salir adelante”: Luis Andaur supera complejo padecimiento que lo dejó al borde de la muerte

Luis Andaur es conocido por arriesgar su integridad física en su trabajo, en el que recorre el país o distintos lugares. Y recientemente, el periodista, aventurero y amante de los animales (conocido por su paso en La ley de la selva), estuvo de gravedad producto de una trombosis bilateral, que provocó que tuviera que estar cinco días internado en una clínica.

“Esto me ocurrió hace poco. No quería alarmarlos, solo responder a muchos seguidores que la han pasado mal, por algún accidente o enfermedad. Y me cuentan sus problemas. La verdad puse toda mi fuerza y mi cabeza para salir de esta desgracia”, contó el periodista en una publicación en Instagram, en la que también subió un video con clips de todo lo que vivió.

Más adelante, detalló lo cerca que estuvo de morir, sin olvidar que además los médicos le dijeron que las consecuencias iban a ser graves para su vida futura. “Con trombos gigantes en ambos pulmones, más un infarto, mis posibilidades fueron pocas. Así que me propuse salir adelante”, relató.

“Iba a quedar con secuelas, pero soy algo duro y luchador. A los seis días estaba trotando y andando en bici“, añadió después.

“No renunciaré a lo que me gusta”

Sin embargo, a pesar de las advertencias, menos de una semana después, ya se encontraba de vuelta en su famosa faceta deportiva. Además, de que, pasado más tiempo, está totalmente recuperado. “Ahora, meses después, estoy con demasiada energía, parece que me limpié. Y no renunciaré a lo que me gusta. Y con un potente mensaje a todos para ganar a la adversidad, parece que tengo muchas vidas”, cerró.

Vale acotar que esta es la tercera vez que Luis Andaur sufre una trombosis. La primera vez fue cuando iba en su moto y un vehículo lo atropelló en 1995, lo que le dejó con una fractura expuesta en su pierna izquierda y una trombosis. Y la segunda ocasión fue en el 2016 tras un partido de fútbol, donde sufrió una trombosis en su pierna que lo dejó con riesgo vital.