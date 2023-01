¡Terrible percance! Miss Chile se quedó sin vestido en pleno Miss Universo

No pudo lucirse como esperaba. La Miss Chile, Sofía Depassier, está dándolo todo en el concurso Miss Universo.

Sin embargo, sufrió un percance de aquellos en el desfile de traje típico, donde quedó, lamentablemente, sin vestido.

Lo que ocurrió es que la joven había preparado un espectacular atuendo inspirado nada menos que en la Gaviota del Festival de Viña.

No obstante, este look no llegó bien a Estados Unidos, donde se realiza el certamen, ya que se habría roto en el trayecto.

Miss Chile improvisando

Así, en el diario La República, fue el mismo director nacional de Miss Universo Chile y Miss Mundo Chile, Keno Manzur, quien confirmó el hecho.

Y señaló que el vestuario, realizado por el diseñador Eduardo Ignacio Cerda, había sufrido este inconveniente.

Por eso, Sofía tuvo que salir del paso como pudo, y terminó usando un traje inspirado en el Desierto de Atacama, con un gran tocado.

Una improvisación que no salió del todo bien, ya que este accesorio en su cabeza le tapaba los ojos casi por completo, lo que generó críticas en redes.

De esta forma, Miss Chile no pudo realizar su pasarela como quería en esta categoría del concurso, que tendrá su gran final durante la noche de este sábado. ¿Cómo le irá al final?