“Con cuatro mujeres a cada lado”: Jorge Zabaleta revela el dibujo que le hizo su hijo en el colegio

En el último episodio de Socios de la parrilla se vivieron diferentes momentos únicos y divertidos. Esto a raíz del reencuentro de Sergio Freire, Pato Pimienta y Pedro Ruminot en televisión, tras el fin de El club de la comedia. Sin embargo, el propio Jorge Zabaleta no se quedó atrás en el protagonismo, al contar una divertida anécdota de su hijo.

“La percepción de los niños de repente es increíble. Tu cachái que en el colegio de mi hijo mayor, cuando estaba más chiquitito, había que hacer un trabajo. Un collage. De qué era lo que hacían los papás. Después esto era como una exposición en el curso e iban los papás a ver los trabajos de los niños“, dijo Zabaleta al comienzo.

“Entonces, yo obviamente quería ver el de mi hijo. Y empiezo a mirar. Había un señor con un maletín, con una oficina y un computador. Y de repente veo un gallo que está así, como medio despeinado, y como con cuatro mujeres a cada lado“, añadió después.

La reacción de Jorge Zabaleta

Tras ello, el actor dio a conocer su reacción al ver el divertido, pero incómodo dibujo que le había hecho su hijo mayor. “Yo dije, ‘no, no puede ser’. Miraba a la gente y decía, ‘no, no puede ser’. Voy a ver y dice: ‘Raimundo Zabaleta’. Y dije, ‘¿cuál es la percepción que tiene de mi trabajo?’, y debe haber tenido, no sé, 5 o 6 años“, contó.

Finalmente, Jorge Zabaleta le solicitó a su retoño que borrara el dibujo o que lo cambiara, antes que llegara su madre. Además de realizar un curiosa reflexión tras este suceso. “Y para atrás veía que venía la mamá caminando, decía ‘bórralo, cámbialo por el otro’. No, fue… Entonces la percepción de los niños es una percepción equivocada, quiero decirlo“, concluyó.