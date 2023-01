Con una torta de marcianos en la que podía fumar: Marcianeke celebra su cumpleaños número 21

Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, acaba de cumplir 21 años. El joven artista con éxitos como Dímelo má y Me quieren y me odian, ha hecho una gran y controvertida carrera a su corta edad. Además de estar entre los chilenos más escuchados en Spotify, en el 2021 en los Premios MUSA se ganó las estatuillas a Mejor Artista Urbano y Mejor Canción del Año.

A su vez, en su corta trayectoria como artista del género, Marcianeke ha sido cuestionado por las letras de sus canciones y por su estilo de vida, como su problema con las drogas. Sobre lo primero, el cantante, en conversación con María Luisa Godoy, dijo: “Yo canto lo que vivo, no puedo cantar hueás que no son“.

Mientras que sobre su adicción a las drogas, el joven reggaetonero lleva tiempo en un proceso de desintoxicación. “Cuando llegan mis amigos que no saben que estoy ‘chantado’, se ponen a consumir frente mío y yo me arranco, y me fumo un pit* hasta quedar volao (…) Llevo días, es difícil, les digo al toque. Es difícil porque llevo años“, explicó en un live hace más un mes.

“Voy piola. Igual, ha estado dura la cosa, ya llevo un par de meses y me ha servido para enfocarme en el trabajo y me he sentido mejor“, comentó también en la ocasión.

Y a raíz de los cuestionamientos que ha recibido por sus letras y su estilo de vida, el artista afirma que se ha sentido bien. “Estoy pasando por un momento en que estoy siendo bastante discriminado. Por ser yo mismo no por eso tengo que sentirme fome, sino que pensar positivo y estar aquí, y aquí no estoy mal“, dijo sobre su nueva parcela en Curacavi.

Su cumpleaños número 21

El reggaetonero recientemente cumplió 21 años. Un hito en su vida que festejó con todo lo que lo caracteriza. La marca Gucci, que aparentemente es una de sus favoritas, se hizo presente durante toda la celebración. Y su torta, que tenía una temática de marcianos y del género urbano, tenía la curiosa característica de que se podía fumar a través de ella.

A su vez, también diferentes personas del espectáculo aparecieron para saludar a Marcianeke en las redes sociales. Como la modelo Adriana Barrientos y la cantante Karen Bejarano.