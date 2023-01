Noah Schnapp, de “Stranger Things” hace público que es gay: “Me parezco más a Will de lo que pensaba”

Fue en julio del 2022, cuando Noah Schnapp, en entrevista con Variety, se refirió a la orientación sexual de Will, su personaje en Stranger Things. En la ocasión, confirmó que es homosexual y que le gusta su mejor amigo Mike. Y casi medio año después, el actor declaró públicamente su orientación sexual y señaló que “me parezco más a Will de lo que pensaba“.

Y es que, a través de un video en su cuenta en Tiktok, Schnapp hizo público que es homosexual. “¿Sabes lo que nunca fue? Tan serio. Nunca fue tan serio. Francamente, nunca será tan serio (…) Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue: ‘Lo sabemos’“, dijo.

Y tras ello, fue que señaló, en el mensaje que acompaña la publicación del video, que “supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba“. Todo esto en un registro que suma más de 6,5 millones de Me Gusta en la red social china y que tiene más de 300.000 mensajes de apoyo. Con 18 años (nació en Nueva York el 2004), el actor reveló su orientación sexual.

Poco meses antes, reveló que su personaje era gay

Algo que viene después de que en julio, confirmara que su personaje en Stranger Things, Will, es homosexual y tiene sentimientos románticos hacia su mejor amigo Mike. “Obviamente, eso se insinuó en la temporada uno, siempre estuvo ahí, pero nunca lo llegabas a saber: ¿Es solo que él crece más lentamente que sus amigos?“, dijo entonces.

“Ahora que se ha hecho mayor, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y que ama a Mike“, complementó después. Y luego, la periodista de Variety, le preguntó: “Aún eres joven, y tener tanta atención enfocada en este personaje mientras también te estás descubriendo a ti mismo, ¿ha sido complicado?“.

Ante lo que Noah Schnapp, dio una respuesta, que hoy hace aún más sentido. “Creo que todo forma parte del reto de la interpretación. Pero sí ha sido un desafío, pero creo que ha sido divertido poder ponerme en su lugar. Porque realmente he tenido que tener en cuenta que esto no es solo una cosa de una sola capa de la que está luchando para salir del armario“, contestó.