"Espera a que se muera adentro...": Chiqui Aguayo revela los crueles comentarios que recibió tras pérdida de su bebé

Este domingo se emitirá un nuevo capítulo de Todo por Ti, en el que Cecilia Bolocco compartirá con la actriz Daniela “Chiqui” Aguayo y su madre, Verónica.

En la conversación, Chiqui no solamente contará su historia de amor con Karim Sufan, su esposo. Afirmó que ambos fueron pololos cuando niños, luego se separaron y finalmente se reencontraron en la adultez.

“Yo tenía 11 años, él 13. Empezamos a pololear, nos dimos un beso debajo de la escalera, primero un topón, después con lengua. Me gustó tanto que se lo ofrecí a mi amiga Maca si quería darse besos con él, yo pensaba que era una cosa de amistad. Y me enteré después con el tiempo que se andaban dando besos en otra escalera, así que terminé con él”, relató Aguayo.

Objeción de conciencia

Sin embargo, Chiqui Aguayo también revivirá episodios amargos de su vida, siendo el más doloroso cuando perdió a su bebé a los cuatro meses de gestación. El diagnóstico fue un embarazo inviable, condición que figura -desde 2017- entre las tres causales de aborto que permite la legislación vigente.

“Cuando me dijeron lo que me dijeron tuve la sensación de que me caía. Mi hermana me agarró. Era la sensación como que iba corriendo muy fuerte y fue tan grande el pencazo que estaba con los ojos abiertos sin saber si estaba parada o acostada”, expresó la actriz.

No fue fácil para Daniela acogerse a la ley, ya que el texto había sido aprobado muy recientemente. De hecho, la comediante fue víctima de un artículo que se discutió ampliamente en lo legislativo: la objeción de conciencia.

“En la clínica donde me estaba atendiendo todos se abstuvieron de conciencia. Entonces me quedé súper desamparada. Todos me decían ‘espera que se muera adentro tuyo, se va a morir de todas maneras, aquí no hacemos eso’“, relató Chiqui.

La presencia de Yasser en su vida

Luego de esta cruda experiencia, Chiqui Aguayo cambió de clínica y allí encontró un doctor que aceptó tratar su pérdida. “Le pregunté si iba a sentir algún dolor mi hijo, que en ese momento estaba vivo. Él nos explicó que, por cómo estaba desarrollado nuestro hijo, era imposible”, dijo.

“Fue súper duro para nosotros. Nos desarmó a todos, ninguno estaba preparado para vivir esto tan terrible“, agregó la actriz. Luego, habló de su experiencia con Amal, su hija, y reveló el nombre que ella y su esposo le pusieron a su hijo: Yasser.

“Tenemos siempre la sensación de que Yasser está en todas partes. La Amal está siempre con una guagüita en la mano, ella dice que tiene un bebé. Le pregunté dónde lo conoció y me dijo ‘en tu guata’, y el Yasser debe haber sido de ese tamaño cuando lo parí”, manifestó.