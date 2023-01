Leo Méndez, o DJ Méndez, hace pocos días estuvo en Juego Textual. El cantante habló sobre su vida, su familia y su trayectoria musical con Sergio Lagos y la demás panelistas del programa de Canal 13. En una jornada, en la que el músico recordó cuando fue candidato a alcalde por Valparaíso en el 2016, para sorpresa de muchos en ese entonces.

“Yo estaba en una gira en el bus… Y de hecho mis compañeros, mis colegas ahí, eran bailarines, ingenieros en sonido, coristas, qué sé yo. Se lo tomaron y se rieron. Yo estaba leyendo el diario y vi un nuevo acto de violencia, no me acuerdo exacto el caso, pero era algo que me molestó. No era la primera vez“, dijo DJ Méndez al comienzo.

“Entonces dije, ‘en Valparaíso nadie está haciendo absolutamente nada’. En ese momento no existían personas públicas como quizás me ven o lo soy. Y yo dije ‘hay que hacer un cambio’. Estoy cansado de que nosotros seamos espectadores públicos. Y siempre reclamamos un cambio, y según yo, para hacer un cambio, tienes que ser parte de ese cambio“, complementó después.

Le dijeron “payaso”

Tras ello, el cantante se refirió al trato que recibió cuando se dio a conocer su candidatura. “Me trataron de payaso… Bueno, mil cosas, que lo entiendo. Pero de los valientes se cuenta las historias. Tú no puedes pretender ir a Suecia y tener éxito, si no tenís cojones. Tienes que tener la convicción de decir, ‘no, estoy lo voy a hacer a full’“, afirmó.

“Y yo fui en serio y no me tomaron en serio hasta las primarias. Donde en las primarias soy el candidato más votado en todo el país. Y ahí es donde estos políticos me toman en serio. Se dan cuenta de que la personas están pensando diferente. Están cansadas de las mismas promesas“, complementó después.

Más adelante, señala que aunque no salió electo, no se sintió derrotado. “Yo, llamo a Suecia, a políticos suecos, los traje acá, a Valparaíso, para que vieran el estado en que estaba. Las ideas que yo tenía, todo fue por una causa. En ese momento era sacar a Jorge Castro, el alcalde en turno. Se logró el propósito, ojo, porque yo no perdí en ese sentido“, aseguró.

Posteriormente, Leo Méndez reveló que sufrió diferentes hostigamientos. “Pasé por amenazas, también a mi jefe de campaña lo amenazaron. Me ofrecieron como 300 palos para bajarme de la campaña. En un bolso, así de descarado (…) Una persona de una empresa, para yo bajarme“, expuso.

Está abierto a volver a ser candidato

Minutos después, el músico habló de la gestión de Jorge Sharp como alcalde de la comuna. “No ha sabido manejar la situación, yo creo que ha tenido una buena intención, pero finalmente se ve que no ha podido. Para manejar los cerros de Valparaíso tienes que ir a los cerros arriba, tienes que ir a conocer lo que está sufriendo arriba“, comentó.

Luego, agregó: “Hasta el día de hoy ni siquiera hay luz ni agua potable, lo más necesario en la vida, el agua, es lo mínimo que puedes tener… No existe. Niños jugando en el barro. Todo eso no va a cambiar hasta que vengan alguien con cojones y diga ‘basta’“.

Finalmente, ante la posibilidad de volver a ser alcalde, DJ Méndez indicó que “de corazón, lo haría. Pero tengo que tener gente con cojones y que no se dé vuelta la chaqueta“.