“Lo felicité”: la reacción de DJ Méndez al enterarse de las fotos en OnlyFans de su hijo

La pasada noche de lunes, el músico nacional, Leo Méndez, mejor conocido como DJ Méndez, participó en el programa de Canal 13, “Juego textual”, en donde reveló cómo se enteró de las fotos en OnlyFans de su hijo “Leíto”.

Todo comenzó cuando una de las panelistas del espacio televisión, “Tita” Ureta, le preguntó a Leo por la importancia que le ha dado a su familia en su carrera musical.

“Para mí, mi familia está primero. En la primera separación que tuve con la mamá de Steffi, Eva y Leo, yo me quedé con ellos, pese a estar en mi peak musical en Europa (…) fue difícil cubrir el rol de mamá, a veces tenía que ponerme falda y a veces bigote, hacer los dos roles, y nadie te enseña cómo se hace, son cosas que se van aprendiendo en el camino. Cosas como acompañar a mis hijas a comprarse el primer sostén, y que me complicaban por no querer hacerlo mal”, relató el intérprete de “Lady”.

“Yo aplaudo a mis hijos”

En esa línea, consultado por su relación con su hijo, Leo Jr., DJ Méndez aseguró que le encanta su forma de ser, y que celebra cada una de sus iniciativas, incluyendo su última incursión vendiendo contenido erótico a OnlyFans.

“Yo aplaudo a mis hijos en cada locura o aventura que tengan en mente. Cuando supe lo de OnlyFans lo felicité, porque aparte de ser un ingreso brutal y rápido, el contenido que sube no es tan fuerte. Además, a él le encantan las fotos, se maquilla increíble y es hermoso, tiene unas piernas que le envidio”, aseguró el cantante.

“Yo amo apasionadamente a mi hijo, y eso no va a cambiar. Yo en esas fotos veo a mi hijo y punto”, agregó.

Recordando cómo fue que “Leíto” Jr. le contó que era homosexual, DJ Méndez confidenció que le dolió que se haya demorado tanto en decírselo, y haya confiado en el resto de su familia antes que en él.

“Se lo contó primero a Steffi, que son muy cómplices, y después hicieron una reunión familiar para acercarse a mí. Entonces me sentí como que fallé en algo. Pero me puse en su lugar, no tuvo la seguridad que yo traté de transmitirle”, relató.

Alcalde de Valparaíso

Finalmente, DJ Méndez fue consultado sobre su fallida postulación a alcalde de Valparaíso en 2016, explicando que la idea surgió de él mismo.

“Yo estaba en una gira en el bus y recuerdo que mis compañeros se rieron. Yo iba leyendo el diario, vi un nuevo acto de violencia y dije que por Valparaíso nadie está haciendo absolutamente nada, y que hay que hacer un cambio”, recordó.

El músico indicó que la aventura fue difícil, pero resultó sorprendentemente exitosa en un inicio. “Me trataron de payaso. No me tomaron en serio hasta las primarias donde fui el candidato más votado en todo el país y ahí los políticos se dan cuenta que la gente está cansada de lo mismo (…) Me ofrecieron 300 palos para bajarme de la campaña, en un bolso, así de descarado”, confesó.

En ese sentido, el intérprete de “Estocolmo” se refirió al estado actual de Valparaíso y opinó que es muy delicada. “Jorge Sharp no ha sabido manejar la situación, ha tenido una buena intención, pero no ha podido”, dijo.

“Para manejar los cerros tienes que ir a verlos, no tienen ni luz ni agua potable, niños jugando en el barro. Debe ir alguien con cojones y decir ‘basta’”, complementó Méndez y aseguró que, de darse la oportunidad, volvería a postularse como jefe comunal.

“De corazón, lo haría. Pero tengo que tener gente que no se dé vuelta la chaqueta”, cerró.